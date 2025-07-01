Понад 18 тис. українців отримали житлові сертифікати за зруйноване житло станом на 1 червня

Про це з посиланням на відповідь Міністерства розвитку громад та територій на запит повідомляє ГО "Антикорупційний штаб", яка здійснює моніторинг публічних закупівель.

Згідно з даними, які міністерство надало громадській організації, загальна сума виданих сертифікатів склала 27,3 млрд грн. Близько 11 тис. людей вже скористалися сертифікатами та придбали нерухомість Загальна кількість поданих заяв на отримання сертифікатів - 48 387.

"Щодо компенсацій за пошкоджене майно, то їх отримали близько 90 тис. українців на загальну суму понад 9 млрд грн. Загальна кількість поданих заяв за весь час - 147 747. Цей тип компенсації включає дві категорії - виплати за дрібні ремонти та капітальні ремонти За ними середні суми компенсацій склали 73 100 грн та 341 500 грн відповідно", - йдеться у повідомленні.

"Антикорупційний штаб" зазначає, що отримав відповідь на цей запит лише після скарги до Уповноваженого ВРУ з прав людини, коли його попередньо проігнорували. Відповідь на запит довелося чекати більше трьох місяців: його надіслали до відомства 11 березня, а відповідь прийшла 20 червня.

Громадська організація звертає увагу, що профільне міністерство наводить інформацію з формулюваннями "приблизно", "понад", "майже".

"Сподіваємось, це недопрацювання окремого фахівця, який готував відповідь, а не відсутність точних даних у відомстві. Бо коли мова про бюджетні кошти у такій чутливій сфері як відбудова, тут немає місця для "приблизно", - зауважив голова правління ГО «Антикорупційний штаб» Сергій Миткалик.

"Антикорупційний штаб" наголошує на необхідності негайного відкриття Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна, який і акумулює в собі всю вищезазначену інформацію. Реєстр має бути публічним, з відкритою інформацією щодо кількості заявок та суми коштів на компенсації, але мати засекречені особисті дані українців.

Громадська організація "Антикорупційний штаб" реалізовує проєкт "Моніторинг публічних закупівель під час війни та у повоєнний період" за фінансової підтримки European Union in Ukraine.