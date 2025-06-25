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У Реєстрі збитків з'явилася нова можливість: можна подати заяву про втрату доступу до нерухомості на окупованих територіях
У Міжнародному Реєстрі збитків з'явилася нова категорія для тих, хто втратив доступ до нерухомості на окупованих територіях.
Про це повідомляє пресслужба "Дії".
Зазначається, що внаслідок російської агресії мільйони українців були змушені покинути свої домівки. Водночас частина з них усе ще залишається на окупованих територіях.
"Тому в міжнародному Реєстрі збитків з'явилася нова категорія - А3.6 "Втрата доступу та контролю над нерухомим майном на тимчасово окупованих територіях", - йдеться у повідомленні.
Відповідну заяву може подати власники або співвласники нерухомості на ТОТ. Якщо співвласників кілька, тоді кожен подає заяву окремо.
Для цього необхідно заповнити заяву на порталі "Дія" за посиланням.
Послугу в "Дії" реалізують Міністерство цифрової трансформації України та Міністерство юстиції України.
Нагадаємо, на початку березня Кабінет Міністрів розширив перелік категорій, за якими українці можуть подавати через "Дію" заяви до Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією РФ проти України.
17 травня 2024 року на саміті Ради Європи у Рейк'явіку понад 40 країн і ЄС підписали договір про створення Реєстру збитків, завданих Україні агресією Росії.
Договір передбачає створення бази даних для фіксації доказів втрат або збитків, завданих державі Україна, фізичним та юридичним особам через протиправні дії РФ, починаючи з 24 лютого 2022 року.
Також у цю базу даних вноситимуть фінансові претензії постраждалих до РФ. Передбачається, що узгоджені та підтверджені претензії будуть реалізовані згодом, коли міжнародна спільнота узгодить механізм компенсації та джерела його наповнення.
Із 25 липня всі українці, чиє житло пошкоджено чи знищено внаслідок російської агресії, отримали можливість подати заяви до міжнародного Реєстру збитків.
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