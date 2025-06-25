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Обсяг сплаченого податку на нерухомість за 5 міс.-2025 зріс за 17%, лідером став Київ - Держподатслужба
14:30 25.06.2025 |
Українці у січні-травні 2025 року сплатили 4,9 млрд грн податку на нерухомість, що на 17% більше за аналогічний період попереднього року, повідомляє Державна податкова служба України (ДПС).
Згідно з інформацією на сайті ДПС у середу, лідерами за сплатою такого податку в регіональному розрізі стали Київ - майже 990 млн грн, а також Київська - 497 млн грн, Дніпропетровська - 496 млн грн та Одеська область - 464 млн грн.
Підкреслюється, що у 2025 році українці сплачують податок, що був нарахований за 2024 рік.
В ДПС нагадали, що податок на нерухомість сплачують фізособи, які є власниками квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м чи різними типами житла (в тому числі частками), якщо загальна площа перевищує 180 кв. м.
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