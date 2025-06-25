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АНАЛІТИКА

З моменту запуску іпотечної програми «єОселя» нею скористалися 17 618 українців

12:51 25.06.2025 |

Економіка

 

Загальний обсяг виданих кредитів становить понад 29,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"У 2025 році власниками окремого житла стали 2 778 українців, які отримали кредити на загальну суму у 5,1 млрд грн. Минулого року уряд змістив фокус програми єОселя на придбання нерухомості на первинному ринку", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, цього року житло на первинному ринку придбали 1 664 родини, або майже 60% із загальної кількості позичальників. Також за цей час українці придбали 225 будинків.

За минулий тиждень видано 167 кредитів на 302 млн грн. Кредити під 3% отримали 62 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 7 медиків, 13 педагогів та 1 науковець. Кредити під 7% отримали 59 українців без власного житла, 18 внутрішньо переміщених осіб та 7 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області - 50, місті Києві - 46, Львівській області - 10 та Івано-Франківській області - 8. За типом нерухомості кредити на житло у новобудовах отримали 113 українців, з них на стадії будівництва - 36 об'єктів, також 54 кредити видано на житло на вторинному ринку.

У відомстві нагадали, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці та представники сектору безпеки, а також члени їх сімей, медики, педагоги та науковці. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.
 

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