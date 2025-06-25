З моменту запуску іпотечної програми «єОселя» нею скористалися 17 618 українців

Загальний обсяг виданих кредитів становить понад 29,1 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство економіки України.

"У 2025 році власниками окремого житла стали 2 778 українців, які отримали кредити на загальну суму у 5,1 млрд грн. Минулого року уряд змістив фокус програми єОселя на придбання нерухомості на первинному ринку", - зазначив заступник міністра економіки Андрій Телюпа.

За його словами, цього року житло на первинному ринку придбали 1 664 родини, або майже 60% із загальної кількості позичальників. Також за цей час українці придбали 225 будинків.

За минулий тиждень видано 167 кредитів на 302 млн грн. Кредити під 3% отримали 62 військовослужбовці та представники сектору безпеки, 7 медиків, 13 педагогів та 1 науковець. Кредити під 7% отримали 59 українців без власного житла, 18 внутрішньо переміщених осіб та 7 ветеранів.

Найбільше кредитів видано у Київській області - 50, місті Києві - 46, Львівській області - 10 та Івано-Франківській області - 8. За типом нерухомості кредити на житло у новобудовах отримали 113 українців, з них на стадії будівництва - 36 об'єктів, також 54 кредити видано на житло на вторинному ринку.

У відомстві нагадали, що пільговою ставкою у 3% можуть скористатися військовослужбовці та представники сектору безпеки, а також члени їх сімей, медики, педагоги та науковці. Для всіх інших громадян без житла, а також для учасників бойових дій, ветеранів та внутрішньо переміщених осіб ставка іпотеки становить 7%.