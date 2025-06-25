Зростання кількості угод із купівлі житла уповільнилося попри вихід на цінове плато - НБУ

Незважаючи на історично привабливі цінові умови зростання кількості угод із купівлі житла в Україні сповільнилося через низький попит та воєнні ризики, йдеться у звіті про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ) на червень 2025 року.

"Зростання кількості угод із купівлі житла останнім часом сповільнилося. За четвертий квартал 2024 - перший квартал 2025 року їх було укладено лише на 8% більше, ніж за аналогічний період роком раніше", - зазначається в документі.

Так, за даними НБУ, за підсумками першого кварталу 2025 року було укладено 71,5 тис. договорів купівлі-продажу житла, що на 16,5% більше, ніж у першому кварталі 2024 року. З них оподатковуваних договорів - 45,8 тис., що на 5,8% більше, ніж в січні-березні 2024-го.

Майже дві третини угод укладаються поза обласними центрами, проте за рік дещо зросла частка угод у великих містах, зазначає регулятор. Середня площа придбаної квартири - 48 кв. м, будинку - до 70 кв. м. Покупці надають перевагу старшому житлу на вторинному ринку.

Нацбанк зазначає, що фактичні угоди купівлі-продажу житла демонструють досить мляве зростання цін на противагу цінам, зазначеним в оголошеннях. Подібна ситуація спостерігається як на первинному, так і на вторинному ринку житла. Вартість квадратного метра "забуксували" регіони, де попит на нове житло найвищий, а в Києві та Львові навіть зафіксовано зниження.

Втім, ціни на оренду житла, навпаки, показали стрімке зростання, повідомив регулятор. Зважаючи на це, цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими.

"Потреба в комфортному житлі не завжди підкріплюється здатністю і готовністю його придбати, однак підживлює попит на оренду і, відповідно, орендні ставки. Тому цінові умови купівлі житла залишаються сприятливими: відношення цін купівлі до оренди в Києві опустилося дещо нижче довгострокового середнього і значно нижче показника на початку повномасштабного вторгнення - до 9х", - йдеться у звіті.

При цьому співвідношення ціни житла на первинному та вторинному ринках і доходу домогосподарства становить 9,7x, що є показником на рівні історичних мінімумів.

Згідно зі звітом, частка угод із купівлі житла в іпотеку становить близько 2-3%, при цьому в Київській області - 9,5%, Волинській - 4,6%, Івано-Франківській - 4%, Рівненській - 3,8%.

Зазначається, що середньомісячні обсяги нових іпотечних кредитів у першому півріччі 2025 року на чверть менші, ніж у другому півріччі 2024-го. При цьому дещо змінилася структура видач: частка кредитів під 7% за рік зросла з 25% до 40% загальні кількості нових видач.

Нацбанк підкреслює, що зростання частки первинного ринку в іпотеках зросла за рахунок меншого кредитування купівлі старшого житла внаслідок обмеження віку житла для "єОселі" минулого року.

Згідно зі звітом, призупинення роботи державних реєстрів через кібератаки наприкінці 2024 року тимчасово ускладнило укладання угод, проте відновлення їх роботи не привело до помітного зростання активності на ринку навіть з урахуванням відкладеного попиту. Крім того, поволі послаблюється ефект ситуативного підживлення ринку від активної внутрішньої міграції.

Регулятор зазначив, що забудовники здебільшого вводять в експлуатацію об'єкти, будівництво яких розпочалося ще до повномасштабної війни - старт нових проєктів стримує млявий попит. Разом з тим введені в експлуатацію площі за 2024 рік все ще на 15% менші, ніж у довоєнному 2021 році.

"Добудова не приводить до фактичного поповнення пропозиції житла на первинному ринку, адже житлових комплексів, де розпочали продажі, майже стільки, скільки тих, у яких їх завершили. Навіть після пожвавлення попиту на поповнення житлового фонду доведеться чекати досить довго з огляду на тривалі строки будівництва", - зазначається у звіті.