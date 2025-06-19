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Документи на початок будівництва і про готовність об'єкта можна буде подати через застосунок «Дія»
09:50 19.06.2025 |
Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким замовники будівництва зможуть подати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації через мобільний застосунок "Дія".
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 18 червня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.
«Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення. Перше рішення - створюємо опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації не лише через вебпортал «Дія», але й через мобільний застосунок. Це ще один крок до зняття бюрократичних бар'єрів та пришвидшення процесів у будівництві», - сказав він.
За словами Шмигаля, друге рішення стосується спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, уряд скасував вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви.
Глава уряду наголосив, що незмінним пріоритетом уряду залишається комплексна програма «Зроблено в Україні», щодо якої урядовці перебувають у постійній комунікації з бізнесом.
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