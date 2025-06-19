Документи на початок будівництва і про готовність об'єкта можна буде подати через застосунок «Дія»

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким замовники будівництва зможуть подати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації через мобільний застосунок "Дія".

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 18 червня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення. Перше рішення - створюємо опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації не лише через вебпортал «Дія», але й через мобільний застосунок. Це ще один крок до зняття бюрократичних бар'єрів та пришвидшення процесів у будівництві», - сказав він.

За словами Шмигаля, друге рішення стосується спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, уряд скасував вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви.

Глава уряду наголосив, що незмінним пріоритетом уряду залишається комплексна програма «Зроблено в Україні», щодо якої урядовці перебувають у постійній комунікації з бізнесом.