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АНАЛІТИКА

Документи на початок будівництва і про готовність об'єкта можна буде подати через застосунок «Дія»

09:50 19.06.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів ухвалив рішення, за яким замовники будівництва зможуть подати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації через мобільний застосунок "Дія".

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив під час засідання уряду 18 червня, передає Укрінформ із посиланням на його Телеграм.

«Сьогодні за підсумками останніх зустрічей з представниками бізнесу ухвалюємо два важливих рішення. Перше рішення - створюємо опцію для замовників будівництва подавати документи на початок будівельних робіт та на готовність об'єкта до експлуатації не лише через вебпортал «Дія», але й через мобільний застосунок. Це ще один крок до зняття бюрократичних бар'єрів та пришвидшення процесів у будівництві», - сказав він.

За словами Шмигаля, друге рішення стосується спрощення процедури отримання висновку про продовження граничних строків розрахунків з експорту та імпорту окремих товарів, встановлених Нацбанком. Зокрема, уряд скасував вимоги щодо термінів подання до Мінекономіки відповідної заяви.

Глава уряду наголосив, що незмінним пріоритетом уряду залишається комплексна програма «Зроблено в Україні», щодо якої урядовці перебувають у постійній комунікації з бізнесом.
 

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