Ремонт квартир подорожчав удвічі з 2021 року: люди погоджуються на будь-які розцінки

Ціни на ремонтні роботи у квартирах за останні роки суттєво зросли - подекуди вдвічі, якщо рахувати у доларовому еквіваленті. Про це в інтерв'ю ЕП розповів власник компанії, яка координує роботу бригад штукатурів, плиточників та сантехніків. Через брак робочих рук ринок змінився - замовлень побільшало, а виконавців значно менше.

"Будівельників забрали в армію. Зараз золотий час для молоді, а також для пенсіонерів, які ще можуть щось робити. Ми можемо називати будь-які розцінки. Частина людей, кому обов'язково потрібно робити ремонт, все одно на них погодиться. Календар в нас розписаний на місяці вперед", - каже підприємець.

За його оцінками, повноцінний ремонт під ключ у новобудові (включно з матеріалами та роботою) зараз стартує від $800 за квадратний метр. Для порівняння: у 2021 році ціни починалися з $600. Ремонт у старих квартирах - без меблів, але з новими стінами та комунікаціями - обійдеться у $300-400 за квадрат.

Через зміну ринкової ситуації все більше забудовників пропонують квартири вже з ремонтом. Утім, покупці таких об'єктів нерідко скаржаться на якість: поширені нарікання на економію на матеріалах, неякісне оздоблення та формальний підхід до робіт.