Обсяг нового будівництва житла в Україні в I кв.-2025 збільшився на 53,4% - Держстат

Загальна площа житлових будинків, на які видано дозволи на виконання будівельних робіт (нове будівництво), за підсумками січня-березня 2025 року збільшилася на 53,4% порівняно з аналогічним періодом 2024 року - до 1 млн 409,8 тис. кв. м, повідомила Державна служба статистики (Держстат).

За даними статвідомства, у січні-березні 2025 року загальна площа нового будівництва багатоквартирних будинків збільшилася на 54% проти минулого року - до 1 млн 360,2 тис. кв. м.

Кількість заявлених на старті будівництва квартир у першому кварталі 2025 року загалом сягнула 22,7 тис., що на 36% більше порівняно з першим кварталом 2024 року. З них у багатоквартирних будинках кількість заявлених квартир виросла на 64,4% і становила 16,2 тис.

Згідно з даними Держстату, лідером за обсягами нового будівництва житла у січні-березні 2025 року стала Київська область - там показник склав 594,6 тис. кв. м, що у 4,3 раза перевищує результат січня-березня минулого року. При цьому заявлено 7,7 тис. квартир у багатоквартирних будинках столиці, 1,5 тис. - в одноквартирних.

Значні обсяги нового будівництва житла також зафіксовані у Львівській області - 248 тис. кв. м (2,2 тис. квартир у багатоквартирних будинках, 848 - у одноквартирних), що на 15,8% вище, ніж минулого року.

У Києві в першому кварталі 2025 року загальна площа нового будівництва житла збільшилася на 17% - до 145,3 тис. кв. м (загалом 1,7 тис. квартир).

Держстат нагадує, що показники наведено без урахування тимчасово окупованих РФ територій і частини територій, на яких тривають (велися) бойові дії.

Як повідомлялося, загальна площа нового будівництва житла в Україні у 2024 році скоротилася на 7,2% порівняно із 2023 роком - до 3,9 млн кв. м, тоді як 2023р становила 4,2 млн кв. м, 2022р - 6,67 млн кв. м, 2021р - 12,7 млн кв. м.