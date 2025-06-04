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Агентство S&P розцінило як дефолт відмову України платити за ВВП-варантами
09:21 04.06.2025 |
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global знизило рейтинг випуску облігацій України, прив'язаних до ВВП, з CC до D (дефолт).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення агентства.
Як наголошується в публікації, Україна пропустила платіж у розмірі 665 млн доларів за своїми цінними паперами, який мав бути здійснений 2 червня 2025 року.
"Ба більше, ми не очікуємо виплати протягом пільгового періоду за цінними паперами, передбаченого договором, що становить 10 робочих днів, з огляду на мораторій уряду на виплати за цими облігаціями, якщо їх не буде реструктуризовано", - йдеться в повідомленні.
ВВП-варанти
Нагадаємо, Україна відмовилася платити за ВВП-варантами, оскільки діє мораторій на виплати, який залишатиметься чинним до завершення процесу їхньої реструктуризації.
Випущені 2015 року ВВП-варанти гарантують інвесторам винагороду, коли реальне економічне зростання перевищить 3% на рік. Платіж 665 млн доларів має бути здійснений 31 травня і пов'язаний зі зростанням у 2023 році на 5,5%.
У квітні Україна і група кредиторів на чолі з хедж-фондами не змогли домовитися про умови реструктуризації заборгованості на суму 2,6 млрд доларів.
"ВВП-варанти були розроблені для світу, якого більше не існує", - сказав міністр фінансів України Сергій Марченко у своїй заяві після зриву переговорів,
Реструктуризація 2024 року призвела до того, що міжнародні агентства знизили рейтинги України до рівня "обмежений дефолт".
Цей рейтинг зараз ніяк не впливає на Україну, оскільки Київ поки що не планує виходити на ринок для залучення комерційного боргу. Усе фінансування бюджетного дефіциту йде через офіційні канали урядів і міжнародних фінансових організацій.
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