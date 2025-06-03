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АНАЛІТИКА

Україні нараховуються відсотки після зриву виплат за ВВП-варантами — кредитори

16:10 03.06.2025 |

Економіка

 

Група власників ВВП-варантів, які контролюють понад 30% випуску, звинуватила Україну в ігноруванні спроб домовитись щодо платежу на 542 млн дол, який мав бути здійснений 2 червня.

Про це йдеться в оприлюдненому документі Ad Hoc Group.

"Спеціальна група розчарована рішенням України про невиконання червневого платежу без значущої взаємодії з власниками варантів", - йдеться в офіційній заяві.

За словами кредиторів, у квітні вони подали до уряду пропозицію, яка дозволила б уникнути дефолту за червневим платежем і водночас надати Україні тимчасове фінансове полегшення. Утім, Україна проігнорувала ініціативу.

Учасники групи нагадали, що ще у 2022 році пішли назустріч Україні - погодились на реструктуризацію на вигідних для держави умовах. Зокрема, дали опціон на викуп варантів за номіналом до 2027 року, хоча сума потенційних виплат, за прогнозами МВФ, може перевищити 250% номіналу.

Окрім того, вони зменшили червневий платіж на 157 млн дол - з понад 700 млн до 542 млн дол.

Після 2 червня на прострочену суму почали нараховуватись проценти - 7,75% річних. Попри це, група заявила про готовність шукати компроміс.
За матеріалами: Економічна правда
 

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