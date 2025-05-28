У першому кварталі 2025 року ввели в експлуатацію понад 28 000 нових квартир

За перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з яких 8 462 - в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 - у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:

* Київська область - 5 472 одиниць;

* Київ - 4 076 одиниць;

* Одеська область - 3 488 одиниць;

* Львівська область - 3 076 одиниць;

* Вінницька область - 2 409 одиниць.

Найменше квартир ввели в експлуатацію у Херсонській (16 одиниць), Донецькій (40 одиниць), Миколаївській (49 одиниць), Кіровоградській (60 одиниць) і Сумській областях (75 одиниць).

Загальна площа нового житла в Україні становила майже 2,3 млн квадратних метрів, з яких 1,15 млн квадратних метрів - в одноквартирних будинках. Загальна житлова площа склала 1,04 млн квадратних метрів.

Серед регіонів найбільша площа нового житла зафіксована також у Київській області - понад 444 000 квадратних метрів. На другому місці Київ із загальною площею понад 282 000 квадратних метрів, а на третьому - Одеська область (понад 199 000 квадратних метрів).

Держслужба статистики не враховувала дані з тимчасово окупованих Росією українських територій.