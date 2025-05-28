Фінансові новини
- |
- 28.05.25
- |
- 13:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У першому кварталі 2025 року ввели в експлуатацію понад 28 000 нових квартир
10:43 28.05.2025 |
За перший квартал 2025 року в Україні прийняли в експлуатацію 28 432 квартири у житлових будинках, з яких 8 462 - в одноквартирних житлових будинках, а 19 970 - у багатоквартирних. Про це повідомляє Державна служба статистики.
Найбільше нових квартир зʼявилося у таких регіонах:
* Київська область - 5 472 одиниць;
* Київ - 4 076 одиниць;
* Одеська область - 3 488 одиниць;
* Львівська область - 3 076 одиниць;
* Вінницька область - 2 409 одиниць.
Найменше квартир ввели в експлуатацію у Херсонській (16 одиниць), Донецькій (40 одиниць), Миколаївській (49 одиниць), Кіровоградській (60 одиниць) і Сумській областях (75 одиниць).
Загальна площа нового житла в Україні становила майже 2,3 млн квадратних метрів, з яких 1,15 млн квадратних метрів - в одноквартирних будинках. Загальна житлова площа склала 1,04 млн квадратних метрів.
Серед регіонів найбільша площа нового житла зафіксована також у Київській області - понад 444 000 квадратних метрів. На другому місці Київ із загальною площею понад 282 000 квадратних метрів, а на третьому - Одеська область (понад 199 000 квадратних метрів).
Держслужба статистики не враховувала дані з тимчасово окупованих Росією українських територій.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|«Євросолідарність» вимагатиме від органів держвлади інформацію щодо відвідування урядового кварталу Портновим
ТОП-НОВИНИ
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна змінює правила торгівлі валютними ОВДП на вимогу МВФ
|Удари по виробництву БПЛА: у Підмосков'ї уражений завод «Кронштадт»
|Трамп про Путіна: Він грається з вогнем
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Меблі для фрілансерів: що потрібно для зручного домашнього офісу?
|З 14 по 22 травня в аукціонному домі Goldens відбудуться торги аукціону «Українське колекційне мистецтво»
У РУБРИЦІ
|Земельні торги в системі «Прозорро.Продажі» принесли з початку року понад мільярд гривень
|Комітет Ради підтримав податкові пільги на імпорт оптоволокна для дронів
|Зеленський: Україні потрібно $30 мільярдів для виробництва зброї та стримування РФ
|На рахунках бригад зараз близько 16-20 млрд грн – Зеленський
|Україна працює над збільшенням фінансування своєї ракетної програми – Зеленський
|Україна наближається до ліцензування систем ППО – Зеленський
Бізнес
|Іспанія успішно випробувала новий радар NEMUS для танків Leopard
|Бібліотека Steam у твоїй кишені: у Китаї дебютували геймерські смартфони Red Magic 10S Pro і Pro+ зі вбудованим емулятором PC
|Найпотужніший у світі лазер: в США запустили лазерну установку ZEUS
|Чотирьох ексменеджерів VW засуджено у справі «дизельгейту»
|ШІ-модель OpenAI o3 під час тесту змінила скрипт завершення роботи, уникнувши вимкнення — Palisade Research
|Засновник Valve Гейб Ньюелл інвестував у стартап з виробництва мозкових чипів для медицини
|NVIDIA готує дешевший чип Blackwell для Китаю через експортні обмеження США