У Єврокомісії розповіли, що чекає на Україну після завершення «торговельного безвізу»

Після завершення дії автономних торговельних заходів (АТЗ), які запроваджували пільговий режим торгівлі для українських експортерів, з 6 червня 2025 року вступають у силу перехідні заходи, затверджені Європейською комісією 22 травня, які відкриють доступ до тарифних квот у рамках існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС (ПВЗВТ).

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі.

Речник Єврокомісії розповів, що перехідні заходи набудуть чинності 6 червня на зміну "торговельному безвізу" з Україною та повернуть українських експортерів до тарифних квот у рамках наявної зони вільної торгівлі України з ЄС.

"Наразі Комісія працює над переглядом поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (ПВЗВТ) з метою забезпечення довгострокової передбачуваності та стабільності для європейських та українських операторів, у тому числі в перспективі вступу України до ЄС", - заявив Балаж Уйварі.

За його словами, перехідні заходи діятимуть, поки Україна та ЄС не завершать переговори щодо внесення змін до існуючої поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі України з ЄС, нова редакція якої міститиме довгострокові умови для українських експортерів у ЄС, включаючи елементи лібералізації торгівлі.

"Щоб уникнути можливого сценарію "краю прірви" 5 червня, коли закінчується термін дії АТЗ, Комісія підготувала перехідні заходи, які діятимуть до завершення переговорів щодо перегляду ПВЗВТ. Ці заходи мають форму Імплементаційного акту, за який держави-члени проголосували 22 травня на засіданні Комітету з питань спільної організації сільськогосподарських ринків", - розповів речник Єврокомісії.

Вказаний акт, текст якого є в розпорядженні "Європейської правди", відкриє доступ до тарифних квот на продукцію походженням з України в рамках чинної ПВЗВТ.

"Обсяги квот, доступних до кінця 2025 року, становитимуть 7/12 від звичайних річних обсягів, враховуючи, що вони будуть відкриті лише з 6 червня і, таким чином, будуть доступні лише протягом 7 місяців цього року", - уточнив Уйварі.

"Крім того, управління певними квотами, які зазвичай управляються за допомогою ліцензій, тимчасово перейде на полегшений режим управління ("перший прийшов - перший обслужений" - first cоme, first served), щоб гарантувати, що імпорт з України скористається перевагами преференційного торговельного режиму в рамках ПВЗВТ з першого дня припинення застосування АТЗ (6 червня)", - додав він.

Простими словами, українська продукція, експорт якої до ЄС до 2022 року вимагав ліцензування, тимчасово звільняється від необхідності отримання ліцензій.

Квоти ж будуть розподілятися за принципом першості: вони вичерпуватимуться за мірою проведення зовнішньоекономічних операцій українськими експортерами.