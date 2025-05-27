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Роботодавці в Україні борються за працівників: кількість вакансій із житлом зростає
22:44 26.05.2025 |
В Україні зростає кількість вакансій із пропозицією житла для працівників, що зумовлено дефіцитом робочих кадрів. Про це повідомляє Державна служба зайнятості.
Через те, що кількість вакансій в Україні значно перевищує кількість зареєстрованих безробітних, дедалі більше роботодавців готові надавати житло своїм працівникам, щоб залучити кандидатів.
За даними Державної служби зайнятості, щодня на Єдиному порталі вакансій доступні понад 230 000 пропозицій, тоді як кількість зареєстрованих шукачів роботи - близько 127 000 осіб.
З початку 2025 року роботодавці подали понад 2000 вакансій із зазначенням, що своїх працівників вони забезпечують житлом.
Цей показник на 30% більший, ніж за аналогічний період минулого року - 1500. Для порівняння, за весь 2024 рік було зафіксовано 3500 вакансій із житлом.
Найбільше таких вакансій пропонують у Києві та Київській області: у столиці подано 330 вакансій, з них 148 ще актуальні; в області - 276 пропозицій, з них 132 відкриті.
Іншими регіонами з найбільшою кількістю вакансій із житлом стали:
* Полтавська область - 67 актуальних пропозицій;
* Дніпропетровська область - 72;
* Хмельницька область - 68.
Натомість у прифронтових регіонах кількість таких пропозицій лишається найменшою.
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