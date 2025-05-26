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АНАЛІТИКА

Українці цьогоріч сплатили ₴4,3 мільярда податку на нерухомість

10:49 26.05.2025 |

Економіка

 

Власники нерухомості у січні - квітні 2025 року сплатили 4,32 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Про це повідомляє Державна податкова служба, передає Укрінформ.

Зазначається, що за чотири місяці 2025 року власники нерухомості сплатили податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 17,8 % більше, ніж за аналогічний період минулого року. У січні - квітні 2024 року було сплачено 3,67 млрд грн.

Лідерами за сплатою податку стали: Київ - 911,6 млн грн, Київська область - 434,5 млн грн, - Дніпропетровська - 428 млн грн та Львівська область - 408,6 млн грн.

У відомстві зауважили, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники квартир площею понад 60 кв. м, будинків площею понад 120 кв. м та інших різних типів житла, в тому числі їхніх часток, - понад 180 кв. метрів.

У 2025 році українці сплачують податок за 2024 рік.
 

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