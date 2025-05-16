В Україні будують 56 нових ТЦ: насиченість ринку вдвічі нижча, ніж у Європі

В Україні активно триває будівництво ТРЦ. Наразі зводиться майже мільйон квадратних метрів нових торговельних площ - це 56 ТРЦ, будівництво яких розпочалось чи відновилось після 2022 року.

Такі дані в інтерв'ю LIGA.net навів голова Української ради торгових центрів та операційний директор девелоперської компанії Budhouse Group Максим Гаврюшин.

За його словами, у 2025 році планується ввести в експлуатацію близько 250 000 квадратних метрів торговельних площ - це 14 нових торгових центрів. У 2026-му очікується ще приблизно 280 000 - 290 000 квадратних метрів.

Водночас навіть така кількість торговельних площ дає вдвічі нижчу насиченість ринку, ніж у Європі. До повномасштабного вторгнення середній показник в Україні становив приблизно 130 кв. м торговельних площ на 1000 жителів.

"Станом на сьогодні, із загальним обсягом ринку в близько 6 млн кв. м (включно з тимчасово окупованими територіями), цей показник зростає до 150-170 кв. м на 1000 мешканців. Залежно від того, яке населення беремо за основу: 35 чи 40 млн. Це все одно значно менше, ніж у багатьох європейських країнах, де середній показник становить 300+ кв. м, а в окремих країнах, таких як Швеція, Норвегія чи Велика Британія, він досягає 700-1000 квадратів", - пояснює Гаврюшин.

Водночас, зазначає Гаврюшин, рівень насиченості суттєво відрізняється за містами. Так, Київ, Львів, Одеса мають найбільші показники. За довоєнними оцінками вони складають 500+ кв. м на 1000 мешканців. У менших містах, де рівень насиченості починає перевищувати 300-400 кв. м, часто виникають проблеми з вакантністю і частина об'єктів вимушено припиняє роботу.