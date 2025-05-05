Фінансові новини
- |
- 05.05.25
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна та Південна Корея розвиватимуть економічну співпрацю через Ділову раду
14:24 05.05.2025 |
Україна та Республіка Корея започаткували новий формат координації економічної співпраці через спільну Ділову раду, закріпивши домовленості меморандумом.
Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.
Зазначається, що 2 травня Міністерство економіки України та Асоціація «Українсько-корейська ділова рада» (УКДР) підписали меморандум щодо координації співпраці між двома країнами. В урочистому підписанні взяли участь перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та голова правління Асоціації УКДР Роман Григоришин.
"Підписання сьогоднішнього меморандуму - важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом «єдиного вікна». Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дозволяє залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України", - зауважив Соболев.
Відповідно до меморандуму, сторони співпрацюватимуть у залученні інвестицій у ключові галузі економіки, підтримці компаній на ринках обох країн, впровадженні інноваційних технологій, розвитку спільних проєктів у сферах цифровізації, штучного інтелекту та зеленої енергетики.
Передбачена також підтримка збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн, забезпечення логістичної підтримки для експорту та імпорту товарів, підтримка спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій, а також проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи і сталий розвиток. Заплановано організацію бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.
Мінекономіки та УКДР найближчим часом сформують перелік спільних проєктів з корейським Фондом економічного розвитку (EDCF) та у приватному секторі. Заплановано створення дашборду перспективних проєктів та розробку дорожньої карти співпраці, а також спільний моніторинг усіх ініціатив.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
ТОП-НОВИНИ
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|Кубілюс: ЄС подвоїть військову допомогу Україні, якщо Трамп не переконає Путіна
|Україна в 2025 році отримає 1200 високоточних французьких авіабомб AASM Hammer
|Зеленський озвучив два варіанти розміщення іноземних військових в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|На УУБ за закінченням II кварталу очікується 90% виконання договорів купівлі-продажу деревини
У РУБРИЦІ
|Бізнес від початку року отримав доступних кредитів на понад ₴30 мільярдів
|Україна та Південна Корея розвиватимуть економічну співпрацю через Ділову раду
|Іспанська EM&M розглядає можливість локалізації в Україні виробництва бойових модулів Guardian 30
|Податкова запрошує бізнес долучитися до тестування е-аудиту
|Обвал європейських котирувань минулого тижня придавив ціни на дизель
|Україна та МВФ обговорюють підвищення ПДВ і прогресивний ПДФО у 2026 році — Forbes
|ЄС може продовжити «торговельний безвіз» для української сталі та заліза
Бізнес
|Gemini отримав вбудований редактор зображень
|Microsoft планує розширити потужності дата-центрів у ЄС на 40% за два роки
|Індійські заводи Tata та Foxconn розпочинають випуск iPhone моделей 16 і 16e
|X Ілона Маска втратила 11 мільйонів користувачів у ЄС за останні п'ять місяців
|Допоміг графен: інженери подовжили роботу водневих двигунів до 200 000+ годин
|До 30% коду Microsoft вже створено за допомогою штучного інтелекту
|Японська компанія YKK створила самохідну застібку-блискавку