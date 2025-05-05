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АНАЛІТИКА

Україна та Південна Корея розвиватимуть економічну співпрацю через Ділову раду

 

Україна та Республіка Корея започаткували новий формат координації економічної співпраці через спільну Ділову раду, закріпивши домовленості меморандумом.

Про це повідомляє Міністерство економіки України, передає Укрінформ.

Зазначається, що 2 травня Міністерство економіки України та Асоціація «Українсько-корейська ділова рада» (УКДР) підписали меморандум щодо координації співпраці між двома країнами. В урочистому підписанні взяли участь перший заступник міністра економіки Олексій Соболев та голова правління Асоціації УКДР Роман Григоришин.

"Підписання сьогоднішнього меморандуму - важливий етап для координації нашої співпраці з Республікою Корея за принципом «єдиного вікна». Ми хочемо сформувати довгострокову інституційну співпрацю через УКДР, максимально розвивати її, а також інтегрувати у стратегічні державні ініціативи корейський приватний сектор. Міжурядове партнерство між Україною та Республікою Корея дозволяє залучати кредитні кошти корейського Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF) в економіку України", - зауважив Соболев.

Відповідно до меморандуму, сторони співпрацюватимуть у залученні інвестицій у ключові галузі економіки, підтримці компаній на ринках обох країн, впровадженні інноваційних технологій, розвитку спільних проєктів у сферах цифровізації, штучного інтелекту та зеленої енергетики.

Передбачена також підтримка збільшення обсягів двосторонньої торгівлі через полегшення доступу до ринків обох країн, забезпечення логістичної підтримки для експорту та імпорту товарів, підтримка спільних дослідницьких проєктів і наукових конференцій, а також проєктів малого та середнього підприємництва з фокусом на інноваційні підходи і сталий розвиток. Заплановано організацію бізнес-форумів і ділових зустрічей для розширення мережевих контактів.

Мінекономіки та УКДР найближчим часом сформують перелік спільних проєктів з корейським Фондом економічного розвитку (EDCF) та у приватному секторі. Заплановано створення дашборду перспективних проєктів та розробку дорожньої карти співпраці, а також спільний моніторинг усіх ініціатив.
Ключові теги: Корея
 

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