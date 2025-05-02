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Угода про надра. Мінфін пояснив, як нова військова допомога США зараховуватиметься до фонду
08:40 02.05.2025 |
Якщо Сполучені Штати надаватимуть нову військову допомогу Україні, то це збільшуватиме частку їхніх майбутніх прибутків у спільному інвестиційному фонді. Таке пояснення до угоди про надра дав заступник міністра економіки Олексій Соболєв, передає Суспільне.
"При наданні нової допомоги США матимуть збільшену частку від майбутніх прибутків фонду. Тобто, частка США буде збільшена на ту суму, на яку вони нададуть допомоги", - пояснив чиновник.
Його колега Тарас Качка зазначив, що фонд орієнтований на інвестиції в мінеральні ресурси, але водночас його можна використовувати для заохочення передання військової допомоги з боку Штатів.
Підписана угода визначає, що як внесок США до фонду будуть зараховувати лише майбутню військову допомогу Україні, а не ту, що була виділена раніше.
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