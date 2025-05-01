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Трамп розраховує отримати від угоди з Україною щодо корисних копалин більше $350 млрд
12:30 01.05.2025 |
Президент США Дональд Трамп, коментуючи підписання угоди з Україною щодо видобутку корисних копалин, заявив, що сподівається отримати від угоди більше, ніж $350 млрд, витрачених попередньою американською адміністрацією на підтримку Києва.
"Ми уклали угоду, за якою теоретично отримуємо набагато більше, ніж $350 млрд", - сказав президент в ефірі телеканалу News Nation.
Він додав, що угода є розплатою за $350 млрд, які "Байден передав їм".
У відповідь на запитання про зміст розмови з українським президентом Володимиром Зеленським у Ватикані, Трамп повідомив: "Я сказав йому, що це дуже добре, якщо ми зможемо укласти угоду, і ви підпишете її".
Американський лідер також ствердно відповів на запитання про те, чи зможе присутність Сполучених Штатів в Україні перешкодити просуванню Росії в регіоні.
"Я говорив йому, що це було б дуже добре, якби нам вдалося укласти угоду... Тому що Росія - країна набагато більша і сильніша. Росія впевнено рухається вперед, це велика і потужна країна. Хоча, до речі, далеко не така сильна, як Сполучені Штати, тому що у свій перший термін я відновив нашу армію", - розповів президент США.
Як раніше повідомив Мінфін США, американська та українська влада підписали угоду про заснування інвестиційного фонду з відновлення України.
У повідомленні зазначається, що метою будуть спільні інвестиції з метою "прискорити економічне відновлення України".
"Ця угода ясно сигналізує Росії, що адміністрація Трампа націлена на процес мирного врегулювання, що спиратиметься в довгостроковій перспективі на вільну, суверенну та процвітаючу Україну", - наголосили в міністерстві.
Зі свого боку, агентство Bloomberg повідомило з посиланням на джерела, що угода дасть США привілейований доступ до проєктів, пов'язаних із природними ресурсами в Україні. Йдеться, серед іншого, про нафту, газ, графіт, алюміній.
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