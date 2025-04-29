Податок на нерухомість: скільки українці сплатили за «зайві» метри у І кварталі

Протягом січня - березня 2025 року за «зайві» метри власної нерухомості платники сплатили 2,56 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 17,7 %, або майже на 0,4 млрд гривень. У І кварталі 2024 року місцеві бюджети отримали 2,17 млрд гривень.

Найбільші за сплатою податку:

* Київ - 515,6 млн грн,

* Київська - 261,4 млн грн,

* Львівська - 252,1 млн грн,

* Одеська області - 243 млн гривень.

Нагадуємо, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники:

- квартир площею понад 60 кв. м;

- будинків площею понад 120 кв. м;

- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.

У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.

Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об'єкти нерухомості не оподатковуються читайте за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/861135.html.