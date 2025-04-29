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Податок на нерухомість: скільки українці сплатили за «зайві» метри у І кварталі
12:33 29.04.2025 |
Протягом січня - березня 2025 року за «зайві» метри власної нерухомості платники сплатили 2,56 млрд грн податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата зросла на 17,7 %, або майже на 0,4 млрд гривень. У І кварталі 2024 року місцеві бюджети отримали 2,17 млрд гривень.
Найбільші за сплатою податку:
* Київ - 515,6 млн грн,
* Київська - 261,4 млн грн,
* Львівська - 252,1 млн грн,
* Одеська області - 243 млн гривень.
Нагадуємо, що податок на нерухомість сплачують фізичні особи - власники:
- квартир площею понад 60 кв. м;
- будинків площею понад 120 кв. м;
- інших різних типів житла, в тому числі їх часток, понад 180 кв. метрів.
У 2025 році податок сплачується громадянами за звітний 2024 рік.
Як розраховується податок, хто звільнений від його сплати, які об'єкти нерухомості не оподатковуються читайте за посиланням https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/861135.html.
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