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АНАЛІТИКА

Фінляндія зацікавлена у будівництві захисту для українських оборонних заводів

Фінляндія зацікавлена у будівництві захисту для українських оборонних заводів

 

Україна та Фінляндія розглядають можливість будівництва укриттів для оборонно-промислових потреб, виробництва та обслуговування спеціалізованого підйомного обладнання.

Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України за результати зустрічі представників міністерства з представниками промисловості Фінляндії.

Генеральний директор East Office of Finnish Industries Янне Харюнпяя висловив підтримку Україні у її боротьбі з російським агресором та готовність до реалізації спільних проектів.

"Ми вже маємо успішні кейси співпраці з фінськими оборонними компаніями, і раді її поглибленню", - зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловост Давид Алоян.

В повідомленні також йдеться, що перспективними напрямками співпраці, які можуть посилити розвиток промисловості, зокрема, оборонної, є модернізація оборонно-промислового комплексу України з використанням досвіду Фінляндії у створенні захищених виробничих майданчиків.

Стаття на тему:

25.04.2025 Фінський виробник бетонних конструкцій відкриває у Білій Церкві новий завод
Фінська Peikko Group Corporation завершила будівництво у Білій Церкві заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій.
За матеріалами: Економічна правда
 

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