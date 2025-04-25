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Фінляндія зацікавлена у будівництві захисту для українських оборонних заводів
12:38 25.04.2025 |
Україна та Фінляндія розглядають можливість будівництва укриттів для оборонно-промислових потреб, виробництва та обслуговування спеціалізованого підйомного обладнання.
Про це повідомила пресслужба Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України за результати зустрічі представників міністерства з представниками промисловості Фінляндії.
Генеральний директор East Office of Finnish Industries Янне Харюнпяя висловив підтримку Україні у її боротьбі з російським агресором та готовність до реалізації спільних проектів.
"Ми вже маємо успішні кейси співпраці з фінськими оборонними компаніями, і раді її поглибленню", - зазначив заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловост Давид Алоян.
В повідомленні також йдеться, що перспективними напрямками співпраці, які можуть посилити розвиток промисловості, зокрема, оборонної, є модернізація оборонно-промислового комплексу України з використанням досвіду Фінляндії у створенні захищених виробничих майданчиків.
Стаття на тему:
25.04.2025 Фінський виробник бетонних конструкцій відкриває у Білій Церкві новий завод
Фінська Peikko Group Corporation завершила будівництво у Білій Церкві заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій.
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