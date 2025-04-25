Фінський виробник бетонних конструкцій відкриває у Білій Церкві новий завод

Фінська Peikko Group Corporation завершила будівництво у Білій Церкві заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій.

Про це у Фейсбуці повідомив заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський, передає Укрінформ.

«24 квітня на території індустріального парку «Біла Церква» фінська компанія Peikko Group Corporation оголосила про введення в експлуатацію промислової будівлі майбутнього заводу з виробництва бетонних з'єднань та композитних конструкцій. Ввезення обладнання триватиме протягом травня, після чого на заводі почнеться виробництво продукції для потреб будівельної галузі», - йдеться в повідомленні.

Кисилевський зауважив, що при ввезенні обладнання компанія скористається податковими та митними стимулами для учасників індустріальних парків. Зокрема, законодавством передбачена можливість звільнення від ПДВ та ввізного мита при імпорті обладнання.

Заплановані інвестиції у розвиток нового заводу протягом двох років складуть 3 млн євро. На підприємстві буде створено близько 50 робочих місць.

Фінська компанія має виробничі потужності у 12 країнах світу. В Україні вона представлена дочірньою компанією «Пейко Україна», яка бере участь у проєктах відбудови інфраструктури.