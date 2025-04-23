У Мінстратегпромі відбулася зустріч з американськими конгресменами

Команда Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості обговорила розвиток оборонно-промислового комплексу з двопартійною делегацією представників Конгресу США.

Про це повідомила у Фейсбуці пресслужба міністерства, передає Укрінформ.

«Йшлося про досягнення, ключові потреби та потенціал до подальшого зростання. Делегацію також супроводжували експерти Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), яким було презентовано сучасні можливості українських підприємств, приклади ефективної взаємодії з міжнародними партнерами та напрямки, що потребують пріоритетної підтримки», - йдеться у повідомленні.

Під час зустрічі заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Давид Алоян підкреслив важливість подальшої співпраці між Україною та США у сфері спільного виробництва, обміну технологіями та інвестицій у ОПК.

Заступник міністра також наголосив на важливості залучення Конгресу США до формування довгострокової стратегії посилення обороноздатності України.