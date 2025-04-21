За минулий тиждень видано 94 кредити доступної іпотеки «єОселя» на 183,7 млн грн

За весь час дії програми доступної іпотеки "єОселя" - з жовтня 2022 року - власниками житла стали 16 517 українських родин, а загальна сума отриманих кредитів становить 27,15 млрд грн.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Зокрема, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.

"Цього року вже 1 677 українців долучилися до програми "єОселя", щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн", - повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.

Так, за минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:

* 34 військовослужбовці та силовики;

* 7 медиків;

* 4 педагоги;

* 3 науковці.

Кредити під 7% отримали:

* 35 українців без власного житла;

* 8 переселенців;

* 3 ветерани.

За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва - 15 об'єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.

Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.

Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".