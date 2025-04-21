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За минулий тиждень видано 94 кредити доступної іпотеки «єОселя» на 183,7 млн грн
17:46 21.04.2025 |
За весь час дії програми доступної іпотеки "єОселя" - з жовтня 2022 року - власниками житла стали 16 517 українських родин, а загальна сума отриманих кредитів становить 27,15 млрд грн.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Зокрема, військовослужбовці та правоохоронці, медики, педагоги, науковці та члени їхніх сімей можуть отримати кредити за пільговою ставкою у 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших громадян без житла ставка іпотеки становить 7%.
"Цього року вже 1 677 українців долучилися до програми "єОселя", щоб придбати власне житло на загальну суму понад 3 млрд грн", - повідомив заступник міністра економіки України Андрій Телюпа.
Так, за минулий тиждень видано 94 кредити на 183,7 млн грн, серед яких кредити під 3% отримали:
* 34 військовослужбовці та силовики;
* 7 медиків;
* 4 педагоги;
* 3 науковці.
Кредити під 7% отримали:
* 35 українців без власного житла;
* 8 переселенців;
* 3 ветерани.
За типом нерухомості кредити на житло у перший продаж отримали 54 українці, з них на стадії будівництва - 15 об'єктів, також 40 кредитів видано на житло на вторинному ринку.
Програма "єОселя" є однією зі складових політики "Зроблено в Україні", яка спрямована на стимулювання попиту на українські продукти та одночасно на створення сприятливих умов для розвитку виробництва. Програма стартувала в жовтні 2022 року.
Реалізовують її в Міністерстві економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації та ПрАТ "Укрфінжитло". Банками-партнерами "єОселі" є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус Банк", Sky Bank, Sense Bank, "Банк Кредит Дніпро", "Таскомбанк", Bisbank, "Радабанк".
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