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Єврокомісія обіцяє кращі умови торгівлі для України після 5 червня
16:06 21.04.2025 |
Уряд України спільно з Єврокомісією працює над тим, аби уникнути повернення до режиму торгівлі, який діяв до 2022 року.
Про це повідомляє "Європейська правда".
Якщо до 5 червня не буде ухвалене нове рішення ЄС, "за замовченням" відновиться дія положень Угоди про асоціацію - а це, за оцінками експертів, загрожує суттєвим скороченням українського експорту до Євросоюзу.
Втрати для української економіки у такому випадку оцінюються у $1,5 млрд або майже 4% від загального обсягу експорту, згідно з дослідженням Вероніки Мовчан (Інститут економічних досліджень) та Рікардо Джуччі (Berlin Economics).
Проте, Єврокомісія твердо підтримує збереження і покращення торговельного режиму.
Зокрема, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час переговорів із прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем 9 квітня запевнила, що нові параметри торгівлі між Україною та ЄС будуть кращими, ніж ті, що діяли до 2022 року.
Як зазначається, досягти цього планують шляхом перегляду чинного режиму вільної торгівлі - відповідно до статті 29 Угоди про асоціацію.
Українська сторона наголошує: формат майбутньої домовленості - не принциповий. Головне - зберегти й посилити доступ українських товарів до європейського ринку.
"Для нас не має особливого значення, під якою палітуркою буде прописано майбутній торговий режим між Україною та ЄС. Чи це будуть автономні преференції, як було досі, чи режим вільної торгівлі, розширений відповідно до ст. 29 - для нас принциповий результат, а не "шашечки", - заявили в уряді.
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