Мінекономіки про угоду щодо надр: визнання допомоги США боргом там немає





Під час переговорів щодо угоди про надра між Україною та США зараз не йдеться про визнання боргу за допомогу, надану під час війни.

Про це повідомив у телеефірі заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.

«Мова про будь-який новий борг чи трансформацію попередньої допомоги у борг, не йде. Жодної логіки «боргування» немає ані у пропозиціях США, ані у пропозиціях України. Мова йде про те, скільки хочуть заробити США та Україна від інвестицій», - сказав Качка.

За його словами, цифра «боргу» з'явилася у переговорах лише одного разу - у тому варіанті тексту угоди, щоб був оприлюднений у ЗМІ. «Від того часу ніяких спроб формулювати цифри не було, тому що всі розуміють, що це не є боргом, а є взаємовигідною співпрацею», - зазначив заступник міністра.

Качка також повідомив, що від української сторони були пропозиції щодо військової допомоги, на які тепер очікується реакція США.

Як повідомлялося, 17 квітня українська й американська сторони підписали меморандум, який підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Безпосередньо угода ще потребує фіналізації та ратифікації парламентами обох країн.