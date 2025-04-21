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Мінекономіки про угоду щодо надр: визнання допомоги США боргом там немає
09:26 21.04.2025 |
Під час переговорів щодо угоди про надра між Україною та США зараз не йдеться про визнання боргу за допомогу, надану під час війни.
Про це повідомив у телеефірі заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка, передає Укрінформ.
«Мова про будь-який новий борг чи трансформацію попередньої допомоги у борг, не йде. Жодної логіки «боргування» немає ані у пропозиціях США, ані у пропозиціях України. Мова йде про те, скільки хочуть заробити США та Україна від інвестицій», - сказав Качка.
За його словами, цифра «боргу» з'явилася у переговорах лише одного разу - у тому варіанті тексту угоди, щоб був оприлюднений у ЗМІ. «Від того часу ніяких спроб формулювати цифри не було, тому що всі розуміють, що це не є боргом, а є взаємовигідною співпрацею», - зазначив заступник міністра.
Качка також повідомив, що від української сторони були пропозиції щодо військової допомоги, на які тепер очікується реакція США.
Як повідомлялося, 17 квітня українська й американська сторони підписали меморандум, який підтверджує спільне прагнення укласти взаємовигідну угоду про економічне партнерство між двома країнами. Безпосередньо угода ще потребує фіналізації та ратифікації парламентами обох країн.
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