Зеленський увів у дію санкції РНБО. У списку – три китайські компанії

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони застосування санкцій проти майже 40 громадян Росії - відповідний указ з'явився на його сайті 18 квітня.

За рішенням РНБО, рада підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції - 39 російських громадян.

У списку юридичних осіб - 56 компаній, зареєстрованих у Росії, білоруське підприємство «СвітлогорськХімволокно», а також три китайські компанії:

* Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Пекін

* Rui Jin Machinery, Веньчжоу

* Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, Ляньюньган

17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії, зокрема, пороху й артилерії.

За словами Зеленського, більш детальна інформація може бути доступна наступного тижня, зокрема, дані про те, що представники Китаю, ймовірно, займаються виробництвом деякої зброї в Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало звинувачення Зеленського, назвавши його слова «безпідставними».