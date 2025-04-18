Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Зеленський увів у дію санкції РНБО. У списку – три китайські компанії

 

Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони застосування санкцій проти майже 40 громадян Росії - відповідний указ з'явився на його сайті 18 квітня.

За рішенням РНБО, рада підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.

У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції - 39 російських громадян.

У списку юридичних осіб - 56 компаній, зареєстрованих у Росії, білоруське підприємство «СвітлогорськХімволокно», а також три китайські компанії:

* Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Пекін
* Rui Jin Machinery, Веньчжоу
* Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, Ляньюньган

17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії, зокрема, пороху й артилерії.

За словами Зеленського, більш детальна інформація може бути доступна наступного тижня, зокрема, дані про те, що представники Китаю, ймовірно, займаються виробництвом деякої зброї в Росії.

Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало звинувачення Зеленського, назвавши його слова «безпідставними».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: Китай
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3955
  0,0130
 0,03
EUR
 1
 47,0253
  0,0210
 0,04

Курс обміну валют на сьогодні, 10:16
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,9217  0,17 0,42 41,5710  0,10 0,25
EUR 46,5490  0,20 0,43 47,3776  0,16 0,34

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3900  0,01 0,03 41,4250  0,03 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес