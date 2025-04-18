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Зеленський увів у дію санкції РНБО. У списку – три китайські компанії
16:58 18.04.2025 |
Президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони застосування санкцій проти майже 40 громадян Росії - відповідний указ з'явився на його сайті 18 квітня.
За рішенням РНБО, рада підтримала пропозиції Служби безпеки України щодо застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів.
У переліку фізичних осіб, які потрапили під санкції - 39 російських громадян.
У списку юридичних осіб - 56 компаній, зареєстрованих у Росії, білоруське підприємство «СвітлогорськХімволокно», а також три китайські компанії:
* Beijing Aviation And Aerospace Xianghui Technology, Пекін
* Rui Jin Machinery, Веньчжоу
* Zhongfu Shenying Carbon Fiber Xining, Ляньюньган
17 квітня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україні стало відомо про постачання Китаєм військових товарів до Росії, зокрема, пороху й артилерії.
За словами Зеленського, більш детальна інформація може бути доступна наступного тижня, зокрема, дані про те, що представники Китаю, ймовірно, займаються виробництвом деякої зброї в Росії.
Міністерство закордонних справ Китаю розкритикувало звинувачення Зеленського, назвавши його слова «безпідставними».
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