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АНАЛІТИКА

Бюджет «єОселі» планують збільшувати вже цього року

11:52 18.04.2025 |

Економіка

 
Компанія "Укрфінжитло", яка надає пільгові іпотечні кредити на житло за програмою "єОселя", планує докапіталізацію за рахунок співпраці з міжнародними фінансовими інституціями. В результаті цього компанія розраховує в рази масштабувати обсяги виданих кредитів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

За її словами, попри війну нині "єОселя" продовжує нарощувати обсяги виданих кредитів. Так, станом на 9 квітня 2025 року компанія "Укрфінжитло" видала майже 16,4 тис. кредитів за програмою "єОселя" на загальну суму у майже 27 млрд гривень. Найбільше кредитів видано у Київській області і м. Київ - близько 4,5 тисячі і майже 3,5 тисячі виданих кредитів.

Наразі "єОселя", додає Шуляк, закриває більше ніж 90% іпотечного ринку України і це дуже значний показник за два роки роботи. Втім, програма все ще не може ефективно вирішити житлові проблеми українців, які цього потребують - для багатьох її умови все ще непідйомні.

"Але тут потрібно зрозуміти, що за рахунок однієї державної програми неможливо покрити всі ті потреби, які виникли в Україні за всі роки незалежності. Так, у нас наразі колосальний дефіцит житлового фонду - якісного, сучасного, комфортного. Це потрібно враховувати", - пояснила Шуляк.

Вона додала - перед компанією наразі виклик у сотні мільярдів доларів на майбутнє, тому вона нарощуватиме темпи. При цьому, найбільш успішним у компанії був 2021 рік, коли було видано іпотеки на 9 млрд гривень.

"Навіть попри війну, "єОселя" зробила ринок більшим, оскільки вже у минулому році "Укрфінжитло" видала іпотечних кредитів на загальну суму у 15 млрд гривень. Але наразі у неї звичайна ринкова проблематика - вона залучає кошти на відкритому ринку, а не з бюджету. Тобто, це все позики, які мають повернути", - пояснила Шуляк.

Примітно і те, наголосила вона, що за даними "Укрфінжитло" з 16,4 тисячі виданих кредитів у компанії майже немає проблемних. Це дає можливість для нових залучень з боку міжнародних фінансових інституцій.

"Зараз компанія працює з МВФ, йде робота над адаптацією стратегії компанії, після чого її зможуть докапіталізовувати. Це дасть можливість в рази масштабувати обсяги виданих кредитів. Водночас, компанія планує збільшувати долю житла від забудовника. Так, раніше це було 10%, а зараз вже 54% виданих кредитів", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що вже зараз програму "єОселя" можна поєднувати з можливостями державної програми компенсацій за зруйноване або пошкоджене житло "єВідновлення". Так, сертифікат "єВідновлення" можна використовувати у якості першого внеску за програмою "єОселя".

Шуляк також нагадала, що програму "єОселя" слід розширювати. Останні зміни у програмі відбулися восени 2024 року і були направлені на підвищення доступності її умов для ВПО. Але вони стосувалися лише збільшення віку житла, яке можуть придбати переселенці.

"Позитивний момент в тому, що їм дозволили купувати житло на вторинному ринку по всій території України - йдеться про житло віком до 10 років замість трьох, якщо воно було прийнято в експлуатацію за умови надання експертного звіту, що означене житло відповідає Державним будівельним нормам та придатне для проживання. Але цього для ефективності програми замало", - вважає Шуляк.

За її словами, наступними кроками у розширенні програми "єОселя" для переселенців мають стати зниження відсоткової ставки з 7% до 3%, а першого внеску з 20% до 15%. Окрім вирішення житлового питання ВПО, це позитивно впливатиме як на первинний ринок нерухомості, так і на вторинку у регіонах.

За матеріалами: Deutsche Welle
 

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