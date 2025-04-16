Виробництво озброєння: у Міноборони розповіли про обговорення контрактів під час «Рамштайну»

Учасники засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн») погодили укладення контрактів з промисловими підприємствами та швидкі поставки оборонної допомоги.

Як передає Укрінформ, про це повідомило Міністерство оборони України за результатами засідання національних директорів з озброєння Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), яке відбулося у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

Заступник міністра оборони України з питань європейської інтеграції Сергій Боєв взяв участь у засіданні національних директорів з озброєння, яке зібрало представників понад 40 країн.

Боєв ознайомив партнерів з виробничими спроможностями українських компаній та потребою у їх фінансуванні. Крім того, наголосив, що ППО, боєприпаси та дрони залишаються пріоритетом для масового виробництва.

Заступник міністра зауважив, що розвиток оборонного виробництва став одним із ключових завдань для України в умовах війни.

Він нагадав, що за час повномасштабного вторгнення спроможності українського ОПК виросли в більш ніж 35 разів та продовжують зростати.

За його словами, для використання цих спроможностей в повному обсязі Україна потребує інвестицій з боку партнерів.

«Ворог продовжує тероризувати мирні міста, тому потреба у протиповітряній та протиракетній обороні залишається надзвичайно високою. Ми готові до спільного виробництва систем, які уже показали ефективність у захисті нашої країни» - зауважив Боєв.

Він озвучив пропозиції щодо створення спільних підприємств з виробництва ключових компонентів - ракетних двигунів, компонентів до БПЛА та інших деталей.

Також Боєв подякував країнам за нещодавно оголошені пакети допомоги в сумі 21 мільярд доларів США.

За результатами засідання Україна, Велика Британія та Німеччина, як лідери Контактної групи, виступили зі спільною заявою.

В ній, зокрема, погоджена якнайшвидша реалізація зобовʼязань перед Україною щодо допомоги для захисту суверенітету та цивільного населення - укладення контрактів з промисловістю та швидкі поставки допомоги.