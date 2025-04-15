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Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»

17:37 15.04.2025 |

Економіка

Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»

 

Індекс доступності житла, який виражається у співвідношенні середньої місцевої зарплати до середньої вартості квартири, на вторинному ринку за пів року поліпшився в більшості регіонів країни, повідомляється у щоквартальному звіті ринку нерухомості "ЛУН".

"В столиці для купівлі середньої 1-кімнатної квартири знадобиться середній заробіток за вісім років, що на 5% менше, ніж пів року тому. У Львові за пів року цей індекс знизився на 10%, до вартості середньої 1-кімнатної в еквіваленті 9,1 річної місцевої зарплати", - повідомив "ЛУН" результати спільних з Work.ua підрахунків.

Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»

 

Зниження у 10% зафіксовано також у Тернополі й Полтаві - до 6,1 місцевої річної зарплати за 1-кімнатну квартиру. Найбільше індекс знизився у Запоріжжі (-14%, 3,1 річних зарплат) та Миколаєві (-12%, 3,5 річних зарплат).

Водночас в Ужгороді показник виріс на 2%: середня вартість - кімнатної квартири у місті на кінець першого кварталу 2025 року еквівалентна 9,3 річної місцевої зарплати, що є найбільшим показником в країні.

Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»

 

В цілому ціни на житло на вторинному ринку зростали в усіх регіонах за останні пів року, зазначає "ЛУН".

"Середня вартість готових квартир в країні зростає, але трійка міст-лідерів з найдорожчою нерухомістю лишається незмінною. Ужгород швидко наздоганяє Львів та Київ за середньою ціною квартир, а Хмельницький, Тернопіль та Івано-Франківськ зберігають найнижчу вартість житла серед умовно-безпечних регіонів країни", - повідомляється у звіті.

Так, у сегменті 1-кімнатних квартир Київ поступився своїм другим місцем Ужгороду, де середня вартість за пів року зросла на 16% і досягла $64 тис. Зростання у столиці склало 5%, а середня вартість однокімнатної квартир на початок квітня становила $63 тис. Водночас Львів зберігає лідерство із середнім показником на рівні $65 тис. за таку квартиру.

Двокімнатні квартири на вторинному ринку також виросли в ціні в усіх областях, крім Запоріжжя і Сум, де зниження ціни склало в середньому 5% та 2% відповідно. Найдорожчі 2-кімнатні квартири традиційно представлені у Києві, де ціни зросли на 8% - до $100 тис. Далі йде Львів з приростом середньої ціни в 4%, до 92,5%, та Ужгород - "плюс" 14%, вартість зросла до 89 тис.

Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»

 

Аналогічна трійка лідерів зафіксована і в сегменті 3-кімнатних квартир, йдеться у звіті "ЛУН". За підсумком першого кварталу середня ціна у Києві виросла на 10%, до $148 тис, у Львові - на 3%, до $113 тис., в Ужгороді - на 9%, до $105 тис. Зниження ціни відбулося у Хмельницькому (на 6%, до $58 тис.) та Миколаєві (на 1%, до $41,5 тис).

Індекс доступності житла на вторинному ринку поліпшився в більшості регіонів - «ЛУН»
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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