Українські бронемашини «Джура» та «Козак» вироблятимуть в Іспанії

Бронемашина "Джура"

Іспанська оборонна компанія Tecnove уклала контракт з українським НВП "Практика" про організацію виробництва бронеавтомобілів "Джура" та "Козак". Про це повідомило іспанське видання Infodefensa.

Згідно з повідомленням, на підприємствах Tecnove у муніципалітеті Еренсія вироблятимуть українські броньовані автомобілі у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій.

"Обидві моделі експлуатувалися в Україні, а останніми роками "Практика" також уклала контракти за межами країни. Наприклад, "Козак-5" використовується у Саудівській Аравії для проведення спецоперацій", - пише іспанське видання.

Tecnove наголошує, що "бронетехніка, розроблена з використанням передових технологій захисту і мобільності", тепер буде доступна на світовому ринку завдяки її виробництву в Іспанії".