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Українські бронемашини «Джура» та «Козак» вироблятимуть в Іспанії
18:19 14.04.2025 |
Іспанська оборонна компанія Tecnove уклала контракт з українським НВП "Практика" про організацію виробництва бронеавтомобілів "Джура" та "Козак". Про це повідомило іспанське видання Infodefensa.
Згідно з повідомленням, на підприємствах Tecnove у муніципалітеті Еренсія вироблятимуть українські броньовані автомобілі у трьох конфігураціях: броньована санітарна машина, транспортна машина військ та машина для охорони та спецоперацій.
"Обидві моделі експлуатувалися в Україні, а останніми роками "Практика" також уклала контракти за межами країни. Наприклад, "Козак-5" використовується у Саудівській Аравії для проведення спецоперацій", - пише іспанське видання.
Tecnove наголошує, що "бронетехніка, розроблена з використанням передових технологій захисту і мобільності", тепер буде доступна на світовому ринку завдяки її виробництву в Іспанії".
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