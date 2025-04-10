Україна просить ЄС продовжити торгові преференції до кінця року – Шмигаль

Україна звернулася до Європейського союзу з проханням зберегти торгівельні преференції, які ЄС надав у звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії, хоча б до кінця цього року. Про це 9 квітня заявив у Брюсселі премʼєр-міністр України Денис Шмигаль на пресконференції після засідання Ради асоціації Україна - ЄС.

Термін дії чинних преференцій спливає на початку червня, Україна хоче закріпити на майбутнє преференції в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

«Воно (це питання - ред.) дійсно важливе для малого і середнього бізнесу, який сьогодні має відповідні контракти з європейськими партнерами. На всіх рівнях ми проговорили важливість продовження автономних торгових заходів до кінця цього року хоча би для того, щоби встигнути внести відповідні зміни в 29-ту статтю угоди про Асоціацію і закріпити ці автономні торгові заходи, які дозволяють нам фактично безмитну торгівлю», - наголосив Шмигаль.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос повідомила, що це питання продовжать обговорювати і що до 5 червня з пропозицією щодо преференцій для України має вийти Єврокомісія. «Зараз ми будемо широко говорити про те, які можливості, але напевно Європейська комісія запропонує рішення до припинення автономних торгівельних преференцій», - заявила Кос.

Раніше західні ЗМІ повідомляли, що Єврокомісія готує пропозицію щодо постійної лібералізації торгівлі з Україною, згідно з якою сільськогосподарський імпорт буде розділен на три категорії залежно від того, наскільки він «чутливий» до ринку ЄС.

До чутливих продуктів, імовірно, включатимуть ті, імпорт яких зараз обмежений квотами, наприклад яйця, птицю, цукор або мед.

У травні 2022 року Рада ЄС вирішила скасувати на рік усі мита і квоти на експорт із України, щоб підтримати українську економіку на тлі повномасштабного вторгнення Росії.

Попри ці рішення, кілька країн ЄС (Болгарія, Польща, Угорщина і Словаччина) у квітні 2023 року тимчасово заборонили імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску з вимогою захистити місцевих фермерів.