Україна виконала 81% своїх зобов’язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом

Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 10 засідання Ради асоціації Україна-ЄС.

"Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов'язань", - зазначив Шмигаль.

Також, за його словами, у 2024 році було досягнуто особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів.

"Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію", - додав Шмигаль. Джерело: https://censor.net/n3545937