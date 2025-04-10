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Україна виконала 81% своїх зобов’язань за угодою про асоціацію з Євросоюзом
23:19 09.04.2025 |
Україна виконала 81% своїх зобов'язань за Угодою про асоціацію з Європейським Союзом.
Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами 10 засідання Ради асоціації Україна-ЄС.
"Найбільший прогрес зафіксований у сфері інтелектуальної власності, в освіті, обміні інформацією, гуманітарній політиці, юстиції, державних закупівлях, національній безпеці. У цих та інших галузях Україна виконала понад 90% зобов'язань", - зазначив Шмигаль.
Також, за його словами, у 2024 році було досягнуто особливих успіхів у секторах митниці, медицини та фінансів.
"Вкотре демонструємо, що здатні пройти шлях до членства в Євросоюзі швидко та ефективно. Вже цього року прагнемо відкрити всі шість кластерів на переговорах про вступ до ЄС, а також поглибити секторальну інтеграцію", - додав Шмигаль. Джерело: https://censor.net/n3545937
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