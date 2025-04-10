До кінця року Україна розраховує отримати €18 мільярдів за рахунок заморожених активів РФ - Шмигаль

З початку року Україна вже отримала від ЄС €5 мільярдів за рахунок надходжень від заморожених російських активів, та розраховує отримати з цих надзвичайних прибутків ще €13 мільярдів до завершення року.

Про це сьогодні у Брюсселі під час пресконференції за підсумками 10 зустрічі Ради асоціації Україна-ЄС заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні, за результатами нашої домовленості, Європейський Союз виділяє Україні ще 1 мільярд євро, забезпечений доходами від російських заморожених активів. Такими чином, з початку року загальна сума фінансування, наданого Євросоюзом Україні за рахунок доходів від цих активів, сягне вже 5 мільярдів євро. Сподіваємося отримати від наших європейських союзників ще понад 13 мільярдів євро до кінця цього року в межах ініціативи ERA (кредитної ініціативи з погашення за рахунок РФ кредиту від G7 для України в обсязі 50 мільярдів доларів США або 45 мільярдів євро - ред.)», - зазначив керівник Уряду України.

Водночас, Денис Шмигаль підкреслив, що українська сторона закликала європейських партнерів посилити спільну роботу над правовим механізмом щодо повної конфіскації російських заморожених активів. Він нагадав, що за оцінкою Світового банку, відновлення України буде коштувати понад 500 мільярдів євро, і дуже принципово, щоб саме російські кошти стали основним джерелом для цієї відбудови.

Прем'єр-міністр України також подякував Європейському Союзу за макрофінансову підтримку з використанням коштів бюджетного Українського фонду на 2024-2027 роки.

«Сьогодні Ukrainian Facility (Український фонд - ред.) є основним фінансовим інструментом посилення та відновлення України. З понад 150 умов Плану України для Ukrainian Facility на 2024-2027 роки ми вже виконали 36. Нещодавно отримали черговий транш у 3.5 мільярда євро, що сприяє макрофінансовій стабільності нашої держави», - наголосив Денис Шмигаль.

Як вже повідомлялося, сьогодні у Брюсселі відбулося 10 засідання Ради асоціації між Україною та ЄС під головуванням високої представниці ЄС із зовнішніх відносин й політики безпеки Каї Каллас. Українську делегацію на цій зустрічі очолив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.