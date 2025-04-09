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Міноборони повідомило про запуск нової концепції забезпечення військових житлом
14:41 09.04.2025 |
Головне управління капітальних вкладень Міністерства оборони розробило проєкт концепції державної цільової програми забезпечення житлом військовослужбовців Збройних сил України та звільнених з військової служби осіб, документ вже пройшов внутрішнє погодження та переданий на розгляд центральним органам виконавчої влади, повідомляється на сайті відомства у середу.
"Ми прагнемо створити прозору та ефективну систему, яка враховуватиме потреби різних категорій військових, і першочергово - учасників бойових дій, сімей загиблих, важкопоранених, звільнених з військової служби", - зазначив заступник міністра оборони України Сергій Мельник.
Відзначається, що таким чином Міноборони "кардинально змінює підхід до житлового забезпечення військовослужбовців та їхніх сімей". Одночасно з цим завершується підготовка до цифровізації процесу квартирного обліку військовослужбовців, що дозволить зробити процедури більш прозорими та ефективними, а також забезпечить контроль за використанням житлового фонду, повідомили у відомстві.
"У межах цієї роботи також розроблено та затверджено Алгоритм виключення службового житла з відповідного фонду Міноборони. Це дозволить тисячам сімей військових, які зараз проживають у службовому житлі, отримати право на постійне проживання у ньому", - повідомив заступник міністра.
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