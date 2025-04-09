Частка європланувань у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% - дослідження

Частка європланувань (адаптивних форматів, що об'єднують кухню і одну з кімнат) у структурі попиту на первинному ринку житла Києва становить від 55% до 65% у класах "комфорт+" та "бізнес", повідомила пресслужба групи компаній DIM агентству "Інтерфакс-Україна".

Згідно з результатами аналітичного дослідження структури попиту київського регіону, торік інтерес до таких адаптивних форматів збільшився з боку всіх вікових категорій. Зокрема, у віковій групі до 40 років щотретій покупець обирає європланування, переважно однокімнатні та двокімнатні квартири площею від 42 кв. м до 85 кв. м. Основний мотив - житло "для себе" або з урахуванням партнерства і майбутньої родини. Серед покупців від 40 років кожен четвертий надає перевагу двокімнатним європлануванням або ергономічним трикімнатним квартирам площею 90-130 кв. м.

"В обох вікових групах ключовим чинником вибору залишається функціональне зонування. Простора кухня-вітальня площею 24-27 кв. м виконує роль головної зони спільного дозвілля, а окремі спальні (12-14 кв. м) з санвузлами і гардеробами забезпечують приватність та комфорт для відпочинку", - зазначає молодший партнер групи компаній DIM Арсеній Насіковський.

Він повідомив, що у 2022 році частка європланувань в структурі попиту становила 38%, у 2023 - вже 44%, а у 2024-му зросла до 52%. Водночас пропозиція в цьому сегменті планувальних рішень досі обмежена: лише кожна восьма квартира у новобудовах, що зводяться у столиці, відповідає критеріям повноцінного європланування з просторою кухнею-вітальнею, ізольованими спальнями та ефективним зонуванням.

"Наявний дисбаланс між попитом і пропозицією створює вікно можливостей для девелоперів: споживач дедалі більше цінує функціональність, гнучкість і якість простору, а не лише кількість квадратних метрів. Саме тому європланування перетворюється на новий стандарт сучасного житла", - переконаний Насіковський.

За оцінками аналітиків DIM, тенденція на зростання попиту на європланування збережеться і в 2025 році. Серед причин - зміна стилю життя, зростання кількості членів родини, що перебуваються одночасно вдома, та прагнення до багатофункціонального простору.

Група компаній DIM працює на ринку нерухомості понад 10 років, спеціалізуючись на повному циклі девелопменту, охоплюючи проектування, будівництво та управління нерухомістю.

За цей час в експлуатацію введено 3670 квартир, збудовано понад 355 922 кв. м житлових та комерційних площ. На стадії будівництва перебувають шість проєктів житлової та комерційної нерухомості загальною площею понад 346 тис. кв. м у Києві та області: "Метрополіс", Park Lake City, Lucky Land, А136 Highlight Tower, Olegiv Boutique Residence та The One.

З 2024 року партнером групи компаній DIM виступає український підприємець, бізнесмен, розробник гри S.T.A.L.K.E.R. 2 та власник кіберспортивної команди NAVI Максим Кріппа.

