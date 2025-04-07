Заступники міністра оборони обговорили з делегацією Rheinmetall розвиток спільних проєктів

Заступники міністра оборони Валерій Чуркін та Сергій Боєв обговорили з делегацією німецької компанії Rheinmetall Landsystem GmbH на чолі з її генеральним директором доктором Бйорном Бернхардом розвиток спільних проєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство оборони.

Rheinmetall Landsystem GmbH однією з перших локалізувала виробництво в Україні, ідеться в повідомленні.

Серед ключових тем зустрічі - розвиток спільних проєктів, спрямованих на зміцнення спроможностей нашого війська.

Зокрема сторони обговорили діяльність спільних українсько-німецьких підприємств, які виконують ремонт і обслуговування іноземної бойової техніки, а також можливість підготовки партнерами українських фахівців з технічного обслуговування ОВТ.

"Україна зацікавлена в розширенні співпраці із союзниками у сфері ОПК. Нові технології, нові виробничі можливості надважливі для України з огляду на загрози сьогодення. Ми вдячні німецьким партнерам за допомогу у посиленні технічних спроможностей українського війська, розвитку нашого оборонно-промислового комплексу. Локалізація оборонних підприємств в Україні, виробництво сучасної зброї за високими технологічними стандартами - один з ключових пріоритетів для посилення оборони нашої країни", - заявив Чуркін.

Також сторони обмінялись думками щодо подальшого розширення оборонного партнерства.