Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по «єВідновленню» - Шмигаль

16:04 01.04.2025 |

Економіка

 

Кабінет міністрів України погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.

"Перше рішення стосується житла. Згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення в цьому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 млрд доларів. Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проекту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

За його словами, минулого року Банк допоміг профінансувати 2,8 тис. житлових сертифікатів, а завдяки новому фінансуванню уряд зможе оплатити ще 3,6 тис. сертифікатів на придбання житла.

"Друге рішення сьогодні стосується забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО", - розповів він.

Шмигал нагадав, що проекти відновлення в житловій сфері також допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через проект НОРЕ.

"За рахунок цього проекту вже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проекту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок", - додав він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,3730
  0,0498
 0,12
EUR
 1
 44,6084
  0,2194
 0,49

Курс обміну валют на вчора, 10:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,0038  0,10 0,23 41,6385  0,10 0,25
EUR 44,4519  0,09 0,21 45,1873  0,11 0,25

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,4100  0,07 0,17 41,4400  0,06 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес