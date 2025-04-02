Фінансові новини
- |
- 02.04.25
- |
- 00:59
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Кабмін погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації по «єВідновленню» - Шмигаль
16:04 01.04.2025 |
Кабінет міністрів України погодив залучення 100 млн євро від Банку розвитку Ради Європи на виплату компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
"Перше рішення стосується житла. Згідно з оцінкою RDNA4, потреби на відновлення в цьому секторі на найближче десятиліття складають майже 84 млрд доларів. Сьогодні залучаємо 100 млн євро або понад 4,8 млрд грн від Банку розвитку Ради Європи в межах проекту НОME. За ці кошти будемо виплачувати компенсації власникам знищеного житла за програмою "єВідновлення", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
За його словами, минулого року Банк допоміг профінансувати 2,8 тис. житлових сертифікатів, а завдяки новому фінансуванню уряд зможе оплатити ще 3,6 тис. сертифікатів на придбання житла.
"Друге рішення сьогодні стосується забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб. Банк розвитку Ради Європи надає Україні 50 млн євро. Цих коштів вистачить на пільгове кредитування для близько 1100 родин ВПО", - розповів він.
Шмигал нагадав, що проекти відновлення в житловій сфері також допомагає фінансувати Світовий банк, зокрема через проект НОРЕ.
"За рахунок цього проекту вже понад 87 тисяч українців отримали відшкодування за пошкоджене житло. А також плануємо в межах проекту НОРЕ відновити до 200 багатоповерхівок", - додав він.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Єврокомісія перерахувала Україні €3,5 мільярда у межах Ukraine Facility
|Індекс очікувань бізнесу вперше майже за рік перевищив нейтральний рівень, – опитування НБУ
|У Держдепі США відреагували на заяву Путіна про «зовнішнє управління» в Україні
|Глави МЗС країн G5+: Не приймемо жодної угоди, яка обмежує українську оборонну промисловість або військову присутність країн-партнерів в Україні
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|Заповнюваність готелів у Києві зросла до 42% за підсумками 2024р. - Hotel Matrix
|Оголошено конкурс на три вакансії в НКРЕКП
|Україна у березні експортувала 5,4 мільйона тонн агропродукції
|Мінфін понизив ставку потенційних 3,5-річних бенчмарк-ОВДП до 15-15,5% річних
|Україна в березні збільшила імпорт електроенергії
|Агентство відновлення отримає власну закупівельну організацію
Бізнес
|Квантовий прорив: вперше згенеровані справжні випадкові числа
|SpaceX просить у Трампа виняток зі сплати імпортних мит
|Neuralink розробляє чип Blindsight, який дозволить сліпим бачити
|TSMC відкрила завод з виробництва 2 нм чипів на Тайвані, попри розширення в США
|Модель ChatGPT GPT-4o генерує зображення з читабельними написами
|Apple та Маск конфліктують через плани розширення супутникових послуг — WSJ
|Дослідники попереджають: до AGI ще далеко, а уявлення людей про ШІ не відповідають реаліям