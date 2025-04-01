В додатку «Дія» в межах програми «єВідновлення» з'явився розділ «Виплата на будівництво»

"Якщо ваш дім було знищено через бойові дії, будуйте новий на власній землі - за державною компенсацією в межах програми "єВідновлення", - йдеться в повідомленні пресслужби "Дії".

Зазначається, що послуга доступна тим, хто втратив свій приватний будинок внаслідок бойових дій і має земельну ділянку, де можна звести новий. Будувати можна на своїй землі на підконтрольній території, де вже немає активних бойових дій.

Щоб отримати виплату:

1. Подайте заяву про компенсацію через Дію або в ЦНАПі. Після розгляду вам буде призначено суму компенсації, яка відобразиться в Дії.

2. Зареєструйте повідомлення про початок будівельних робіт на порталі Дія або в ЦНАПі.

3. Після отримання компенсації скасуйте право власності на знищене майно.

4. Подайте заяву про виплату коштів у застосунку Дія: Сервіси → єВідновлення → Виплата на будівництво.

Потрібно оновити банківські реквізити та обрати об'єкт, на якому відбувається будівництво, згідно з раніше поданим повідомленням про початок будівельних робіт.

Виплата надходить двома частинами по 50%. Першу частину потрібно витратити на 90%, і підтвердити це в "Дії". Її потрібно використати протягом 18 місяців, а обидві - за 36 місяців від моменту отримання першої. Інакше виплата повернеться державі.