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АНАЛІТИКА

Україна втратила близько 13% житлового фонду через війну з Росією

23:39 31.03.2025 |

Економіка, Україна

 

Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні знищено близько 13% житлового фонду.

Про це повідомила заступниця міністра розвитку громад та територій України Наталія Козловська під час діалогу "Інформаційна безпека власності в умовах воєнних викликів", передає кореспондент Укрінформу.

"Ми будемо і надалі говорити про те, якої шкоди ми зазнали у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ і війною, яка триває вже четвертий рік. Частина архівів БТІ була втрачена, у зв'язку з чим правовстановлюючі документи (щодо права власності громадян на житло - ред.) були просто втрачені та не підлягають відновленню. І тому ми максимально підкреслюємо важливість внесення громадянами інформації в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. В Україні 13% житлового фонду знищено або пошкоджено", - заявила Козловська.
 

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