Мін'юст та НБУ мають запустити бази даних з цінами угод з нерухомістю до вересня 2025р - програма з МВФ

Міністерство юстиції України та Національний банк України мають до вересня 2025 року розробити і запустити загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю, а також оприлюднити індекси цін на житлову та комерційну нерухомість, зазначено в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з документом, база даних має бути загальнодоступною та містити детальні метадані, зокрема, структурні параметри первинного та вторинного ринку нерухомості, що дозволить підвищити його прозорість.