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Мін'юст та НБУ мають запустити бази даних з цінами угод з нерухомістю до вересня 2025р - програма з МВФ

12:38 31.03.2025 |

Економіка

 

Міністерство юстиції України та Національний банк України мають до вересня 2025 року розробити і запустити загальнодоступну базу даних цін угод з нерухомістю, а також оприлюднити індекси цін на житлову та комерційну нерухомість, зазначено в оновленій програмі розширеного фінансування EFF з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Згідно з документом, база даних має бути загальнодоступною та містити детальні метадані, зокрема, структурні параметри первинного та вторинного ринку нерухомості, що дозволить підвищити його прозорість.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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