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АНАЛІТИКА

Україна пропонує США зміни до угоди про корисні копалини – Bloomberg

 

Україна запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини, зокрема обіцянку збільшити інвестиції США, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агентства, 28 березня українські чиновники зателефонували своїм американським колегам, щоб отримати роз'яснення з приводу документа.

Як раніше повідомляли Bloomberg і Financial Times, новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.

Згідно з документом, адміністрація президента США вимагає «права першої пропозиції» на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.

Також у разі схвалення проєкту Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Як сказано в документі, США хочуть отримати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду.

Київ стурбований тим, що угода може не лише підірвати прагнення приєднатися до Європейського союзу, а й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.

Під час переговорів американська сторона не відкинула побоювання Києва. На думку співрозмовника Bloomberg, це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення. За словами джерела, ще доведеться зробити велику роботу, перш ніж Київ зможе подати свої остаточні пропозиції щодо угоди.

Раніше цього місяця Україна і США домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Спроби підписати угоду провалилися 28 лютого після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі.

19 березня Трамп і Зеленський домовилися працювати разом, щоб припинити війну Росії проти України під час телефонної розмови, яку Білий дім назвав «фантастичною».
За матеріалами: Радіо Свобода
Ключові теги: США
 

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