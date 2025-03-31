Фінансові новини
- |
- 31.03.25
- |
- 20:14
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна пропонує США зміни до угоди про корисні копалини – Bloomberg
07:51 31.03.2025 |
Україна запропонує внести зміни до нового проєкту угоди про корисні копалини, зокрема обіцянку збільшити інвестиції США, повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на джерела.
За даними співрозмовників агентства, 28 березня українські чиновники зателефонували своїм американським колегам, щоб отримати роз'яснення з приводу документа.
Як раніше повідомляли Bloomberg і Financial Times, новий проєкт угоди поширюється на всі природні ресурси, включно з нафтою та газом, а також основними енергетичними активами країни.
Згідно з документом, адміністрація президента США вимагає «права першої пропозиції» на інвестиції у всі інфраструктурні та ресурсні проєкти.
Також у разі схвалення проєкту Київ перераховуватиме до спеціального інвестиційного фонду 50% доходів від нових інфраструктурних проєктів та проєктів із розробки природних ресурсів. Як сказано в документі, США хочуть отримати право першими вимагати прибуток, що перераховується до цього фонду.
Київ стурбований тим, що угода може не лише підірвати прагнення приєднатися до Європейського союзу, а й вимагатиме від України відшкодувати всю військову та економічну підтримку США, надану з початку війни.
Під час переговорів американська сторона не відкинула побоювання Києва. На думку співрозмовника Bloomberg, це говорить про те, що Вашингтон може бути відкритим для обговорення. За словами джерела, ще доведеться зробити велику роботу, перш ніж Київ зможе подати свої остаточні пропозиції щодо угоди.
Раніше цього місяця Україна і США домовилися укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Спроби підписати угоду провалилися 28 лютого після суперечки між Трампом і Зеленським у Білому домі.
19 березня Трамп і Зеленський домовилися працювати разом, щоб припинити війну Росії проти України під час телефонної розмови, яку Білий дім назвав «фантастичною».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
ТОП-НОВИНИ
|Україна зобов'язується скасувати «правки Лозового» та надати САП повноваження екстрадиції до кінця липня 2025р - Меморандум з МВФ
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
|Нідерланди виділяють EUR500 млн для України на проєкт дронів
|МВФ попереджає про можливі несприятливі економічні наслідки мирного врегулювання без надійних гарантій безпеки
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Лайм Таксі - зручне рішення для туристів у незнайомому місті
У РУБРИЦІ
|У Раді розробили законопроєкт, який дозволить не зупиняти службу під час СЗЧ військового, - Костенко
|Борг за «зеленим тарифом» зменшився за пів року на 14 мільярдів, – «Гарантований покупець»
|Ціни на нафту перейшли до зростання, Brent торгується на рівні $74,2 за барель
|Українські військові отримають 15 тисяч роботів у 2025 році
|ДАР уже зареєстровав понад 200 тис. аграріїв
|Кабмін установив цілі з меліорації на 2050 рік: площа зрошення має зрости до 700 000 га
|Влада України готує реформу спрощеного оподаткування і розширення доступу до рахунків платників, – меморандум з МВФ
Бізнес
|Ілон Маск продав соцмережу X своєму стартапу xAI
|Новий голова Intel розповів, коли чекати нові процесори та взагалі не згадав відеокарти
|Microsoft представила дорожню карту Windows 11
|AMD Radeon RX 9070 XT продається вдесятеро краще, ніж RTX 5070 Ti, Ліза Су каже про таку ж перевагу над минулим поколінням
|Google представила нове покоління моделі Gemini 2.5
|Google оновив Family Link: тепер діти більше вчитимуться, а не зависатимуть у TikTok
|Ubisoft створює дочірню компанію з Tencent та передає їй франшизи Assassin’s Creed, Far Cry та Rainbow Six