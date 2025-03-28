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АНАЛІТИКА

Фірма з Нідерландів збирається вкласти в український defense tech €20 мільйонів

 

Інвестиційна фірма NUNC Capital з Нідерландів заявила про запуск нового венчурного фонду, який планує вкласти в український defense tech €20 млн.

Як йдеться у повідомленні на сайті фірми, проєкт під назвою Forward Operating Base працюватиме в Україні і буде сфокусований на стратегічних напрямах defense tech.

Йдеться про підтримку стартапів зі значним потенціалом для таких інновацій:

▪️радіоелектронна боротьба;

▪️безпілотні системи;

▪️зв'язок та навігація в умовах відсутності GPS.

▪️сенсори та корисне навантаження;

▪️smart-матеріали.

Довідка: NUNC Capital - європейська фірма, що займається інвестиціями в defense tech з 2013 року. Її штаб-квартира знаходиться в Амстердамі. Компанія входить в український defense-білдер Brave1, а також є партнером мережі European Defense Tech, яка організовує галузеві хакатони в Європі. Співпрацює і з Міноборони України.

У NUNC Capital зазначили, що запуском венчур-білдера з фокусом на українські стартапи фірма планує "створити стратегічний міст між європейскими ринками та екосистемою українських оборонних інновацій". Для розуміння відмітимо, що венчур-білдер - це певне поєднання венчурного фонду та стартап-студії: бізнес-модель, яка дозволяє створювати бізнеси з нуля та супроводжувати їх на всіх етапах розвитку, залучаючи внутрішні фінансові та інтелектуальні ресурси.

За словами CEO NUNC Capital Брама Ооствогеля, геополітичні події останнього часу спонукали фірму розширити свою діяльність в Україні, щоб допомагати місцевим стартапам, співпрацювати з ними, а також запускати нові. "Ми хочемо усунути критичні прогалини в європейських оборонних технологіях, користуючись швидкими українськими інноваціями з поля бою. Це збігається з останніми викликами в Європі, які спонукають мобілізувати приватне фінансування та краще використовувати наявні фінансові інструменти", - заявив CEO NUNC Capital.

Фірма з Нідерландів збирається вкласти в український defense tech €20 мільйонів

 Скриншот з сайту nunccapital.com

Нагадаємо, нещодавно українська defense tech компанія Huless, яка займається створенням так званих "прив'язних" безпілотників, залучила $1 млн інвестицій на розвиток дронів Highline-T, що використовують оптоволоконний зв'язок. "Прив'язні" дрони - це безпілотники, що з'єднуються з наземною станцією живлення; вони залишаються у повітрі протягом тривалого часу, виконуючи критично важливі функції, такі як ретрансляція зв'язку чи радіоелектронна розвідка.
За матеріалами: mezha.media
 

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