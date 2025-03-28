«Укрфінжитло» та Українська асоціація девелоперів запустили Кабінет забудовника

ПрАТ "Укрфінжитло" та Українська асоціація девелоперів (УАД) запустили Кабінет забудовника з окремими інтерфейсами для девелоперів, банків і регулятора, що має спростити акредитацію обʼєктів будівництва і подання заявок на іпотеку через "Дію".

"Все, що ми робимо, - хочемо робити прозоро, діджиталізовано і оптимізовувати будь-які процеси. Можливо, завдяки таким інструментам ми дійдемо до дуже швидких процесів акредитації", - сказав голова правління "Укрфінжитла" Євген Мецгер під час Першого форуму з доступного іпотечного кредитування в Києві 27 березня.

Як було зазначено під час презентації, Кабінет забудовника забезпечуватиме процес акредитації, подання заявок, комплаєнс та прийняття рішень, кожна сторона - девелопери, "Укрфінжитло" та банки - матимуть власний інтерфейс з базовим функціоналом: дашбордом для роботи з заявами та модулем комунікації.

Після акредитації об'єкт потраплятиме на публічну платформу, де покупці можуть шукати житло за місцезнаходженням, девелопером або ціною, переглядати статус будівництва, розраховувати суму іпотеки та подавати заявку через "Дію".

Мецгер вважає, що Кабінет забудовника діє як вітрина, де завантажуються документи, і будь-який банк може ознайомитися з ними або одразу включити забудовника до процесу акредитації. Якщо два банки вже його акредитували, третій може робити це автоматично, спираючись на досвід, довіру та загальні експертні оцінки.

Голова правління "Укрфінжитла" підкреслив, що УАД профінансувала весь проєкт.

Також під час заходу "Укрфінжитло" та УАД підписали меморандум про співпрацю.

Як повідомила на форумі перша віцепрем'єрка -міністерка економіки Юлія Свириденко, в державній іпотечній програмі "єОселя", оператором якої виступає "Укрфінжитло", наразі 98 акредитованих банками-партнерами забудовників та 226 будинків, де доступні квартири.