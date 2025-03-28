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Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024р. збільшився на 23,5% - Держстат
10:30 28.03.2025 |
Обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2024 році збільшився на 23,5% порівняно з 2023 роком - до 204,7 млрд грн, свідчать дані Державної служби статистики (Держстат).
Згідно з даними статвідомства минулорічний показник також перевищив результат 2020 року, коли обсяг будробіт становив 202 млрд грн, але все ще нижчий за довоєнний 2021-й з показником 258 млрд грн.
Як зазначив Держстат, обсяг будівельних робіт у житловому будівництві за підсумками 2024 року збільшився на 16,3% порівняно з попереднім роком, до 26,6 млрд грн; у нежитловому - зріс на 35,5%, до 57,7 млрд грн; в інженерному - на 20%, до 120,4 млрд грн.
За сезонно скоригованими даними відомства, індекси будівельної продукції у грудні 2024 року у житловому будівництві становили 49,7%, у нежитловому - 108,9%, в інженерному - 94,3%, а з урахуванням ефекту календарних днів показники становлять 70,9%, 231,6% і 206,7% відповідно.
Частка нового будівництва до загального обсягу виконаних будівельних робіт становила 41,1%, ремонту - 32,6%, реконструкції і технічного переоснащення - 26,3%.
Держстат зазначає, що публікацію даних було відкладено через воєнний стан. Статдані наведено без урахування тимчасово окупованих територій і частини територій, де ведуться (велися) бойові дії.
Як повідомлялося, обсяг виконаних будівельних робіт в Україні у 2023 році збільшився на 41,5% порівняно з 2022 роком - до 162,7 млрд грн, тоді як у 2022-му скоротився у 2,2 раза порівняно з 2021 роком - до 113,8 млрд грн.
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