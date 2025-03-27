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АНАЛІТИКА

Нідерланди прискорять надання допомоги Україні

 

Нідерланди прискорять виділення обіцяних 3,5 мільярдів євро підтримки для України та надішлють 2 мільярди євро цього року замість 2026 року, пише Reuters з посиланням на речника прем'єр-міністра Нідерландів Діка Схоофа.

За підсумками сьогоднішньої зустрічі європейських лідерів в Парижі Схооф заявив, що переговори стосувалися не лише миру та безпеки в Україні, а й миру та безпеки Європи, включно з Нідерландами.

«Одне можна сказати точно: Україна може й надалі розраховувати на нашу підтримку. Ми будемо тримати стабільний курс. Сильні, сучасні та міцні Збройні сили України є найважливішою гарантією безпеки миру», - написав він у соцмережі Х.

На початку березня нідерландський прем'єр анонсував 3,5 мільярда євро загальної державної підтримки для України у 2026 році.

Нідерланди надають підтримку Україні, яка продовжує боротьбу з російською агресією. Серед іншого, Амстердам надає військову допомогу - боєприпаси, літаки F-16 і зенітні системи, а також проводить навчання українських військових.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

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