Бізнес вітає зміни у визначенні стартових цін на надра - ЄБА

Європейська бізнес-асоціація (ЄБА) вітає зміни у визначенні стартових цін продажу на аукціоні (електронних торгах) спеціального дозволу на право користування надрами, затверджену постановою Кабінету міністрів від 15 жовтня 2004 року №1374.

Згідно із пресрелізом, 25 березня 2025 року були ухвалені важливі зміни до методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спецдозволів на користування надрами. ЄБА підтримує цей крок, адже він допоможе стабілізувати ринок надрокористування та зробити галузь привабливішою для інвесторів.

При цьому зазначається, що представники Комітету надрокористування Асоціації неодноразово наголошували, що методика встановлення цін на одиниці товарної продукції гірничих підприємств потребує змін. Через завищені стартові ціни спецдозволів видобуток ставав нерентабельним, аукціони не відбувалися, і загалом гальмувався розвиток галузі.

Оновлена методика дає надію на розблокування сектору, відновлення справедливого ціноутворення, активізацію ринку та створення кращих умов для бізнесу. Зміни набувають чинності одразу після публікації, що є надзвичайно важливим для представників галузі. Починаючи з 1 квітня 2025 року, стартову вартість спецдозволів визначатиме Держгеонадра, враховуючи ринкові ціни на товарну продукцію.

ЄБА дякує Міністерству захисту довкілля та природних ресурсів України і Держгеонадра за співпрацю за врахування позиції бізнесу та ухвалення цих важливих змін.

Як повідомлялось, ЄБА від імені бізнесу неодноразово зверталася до зацікавлених міністерств і Держгеонадр з проханням переглянути урядову постанову №1374, зазначаючи, що визначення початкової ціни продажу на аукціоні (електронних торгах) за затвердженою нею методикою робить нерентабельним бізнес із видобутку.