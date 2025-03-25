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Уряд удосконалив методику продажу спецдозволів на право користування надрами
15:51 25.03.2025 |
Кабінет міністрів України вніс зміни до методики визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів на право користування надрами.
Про це повідомив у Телеграмі постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Укрінформ.
«Уточнено, яку саме інформацію мають надавати Державна податкова служба України та Державна комісія України по запасам корисних копалин для опрацювання її робочою групою, яка утворюється Держгеонадрами», - йдеться у повідомленні.
Крім того, забезпечено рівність умов доступу до користування надрами та удосконалено процес обчислення початкової ціни продажу спеціальних дозволів на користування надрами. Окремо уточнено коефіцієнт переходу для корисної копалини бішофіт.
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