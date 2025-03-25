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АНАЛІТИКА

Данія виділить 130 мільйонів для інвестицій в український ОПК

 

Данія гарантує компенсацію данським компаніям, які готові інвестувати в український ОПК.

Про це повідомила перша віцепремʼєр-міністерка економіки Юлія Свириденко.

Уряд Данії через Данський експортно-інвестиційний фонд (EIFO) планує гарантувати вітчизняним підприємствам до 70% інвестицій в український ОПК.

Загальна сума програми становить 130 мільйонів євро.

"EIFO добре знайома данському бізнесу, адже завдяки цьому інструменту вже активно підтримують як бізнес своєї країни, так і український", - зазначила Юлія Свириденко.

За словами Свириденко, компаніям пропонують:

* Гарантії експортних кредитів - зниження ризиків експорту до України шляхом покриття можливих дефолтів за платежами;

* Пряме кредитування - надання позик українським покупцям данських товарів і послуг;

* Інвестиційний капітал - сприяння розширенню діяльності данських компаній в Україні.
За матеріалами: Економічна правда
 

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