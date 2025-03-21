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АНАЛІТИКА

Україна об'єднається з Чехією для створення розвідувального супутникового угрупування «Сузір'я»

 

Україна та Чехія працюють над створенням спільного супутникового угруповання «Сузір'я», яке займатиметься оптичною розвідкою. Перший супутник системи - TROLL - Уже вийшов на орбіту, а наступний, Drak, розробляється спеціально для ЗСУ.

Угоду про створення оборонного кластера між Україною та Чехією уклали ще у жовтні 2022 року. В її межах ініційовано співпрацю в космічній сфері, зокрема розгортання розвідувального супутникового угруповання «Сузір'я».

Раніше вже стало відомо, що його основою стали супутники типу TROLL, розроблені чеською компанією TRL Space. Перший такий апарат запустили на орбіту в січні 2024 року. Він оснащений гіперспектральною камерою з діаметром об'єктива 10 см, здатною знімати поверхню Землі з роздільною здатністю менш як 5 метрів на піксель.

Україна об&apos;єднається з Чехією для створення розвідувального супутникового угрупування «Сузір&apos;я»

 Супутник TROLL. Ілюстрація: TRL Space

Другим елементом угруповання стане супутник Drak, який створюють чеські та українські фахівці для потреб ЗСУ. Він матиме камеру для роботи у видимому спектрі з роздільною здатністю менше одного метра на піксель. Через міркування безпеки точні характеристики не розголошуються. Відомо, що Drak належить до класу мікросупутників і важить від 50 до 150 кг.

За очікуваннями, «Сузір'я» значно посилить можливості України у сфері супутникової розвідки. Також існує ймовірність, що Україна отримає доступ до даних француського супутника CSO-3, який нещодавно вивела на орбіту ракета Ariane 6.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Чехія
 

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