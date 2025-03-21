Фінансові новини
- |
- 21.03.25
- |
- 22:45
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна об'єднається з Чехією для створення розвідувального супутникового угрупування «Сузір'я»
22:33 21.03.2025 |
Україна та Чехія працюють над створенням спільного супутникового угруповання «Сузір'я», яке займатиметься оптичною розвідкою. Перший супутник системи - TROLL - Уже вийшов на орбіту, а наступний, Drak, розробляється спеціально для ЗСУ.
Угоду про створення оборонного кластера між Україною та Чехією уклали ще у жовтні 2022 року. В її межах ініційовано співпрацю в космічній сфері, зокрема розгортання розвідувального супутникового угруповання «Сузір'я».
Раніше вже стало відомо, що його основою стали супутники типу TROLL, розроблені чеською компанією TRL Space. Перший такий апарат запустили на орбіту в січні 2024 року. Він оснащений гіперспектральною камерою з діаметром об'єктива 10 см, здатною знімати поверхню Землі з роздільною здатністю менш як 5 метрів на піксель.
Другим елементом угруповання стане супутник Drak, який створюють чеські та українські фахівці для потреб ЗСУ. Він матиме камеру для роботи у видимому спектрі з роздільною здатністю менше одного метра на піксель. Через міркування безпеки точні характеристики не розголошуються. Відомо, що Drak належить до класу мікросупутників і важить від 50 до 150 кг.
За очікуваннями, «Сузір'я» значно посилить можливості України у сфері супутникової розвідки. Також існує ймовірність, що Україна отримає доступ до даних француського супутника CSO-3, який нещодавно вивела на орбіту ракета Ariane 6.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Нова норма» в Брюсселі: ЄС - окремо, Орбан - окремо
|Україна не бачить ООН як альтернативу контингенту або гарантіям безпеки - Зеленський
|ЗМІ: У Британії розглядають потенційну відправку винищувачів в Україну
|США прагнуть розширити вимоги угоди щодо українських корисних копалин – FT
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Україна об'єднається з Чехією для створення розвідувального супутникового угрупування «Сузір'я»
|Нібулон розширює річкову логістику на Середній та Верхній Дунай
|Понад тисячу українських компаній почали процес припинення діяльності. Вперше застосували превентивну реструктуризацію
|Деревопереробні підприємства на торгах законтрактували рекордні 94% ділової деревини на II кв.-2025 - «Ліси України»
|АМКУ погодив співвласнику АТБ купівлю конфіскованого у росіян заводу «Аерок»
|Ціни на нафту перейшли до зниження, Brent на рівні $71,6 за барель
Бізнес
|Samsung виграла в США судову справу проти BOE щодо порушення патентних прав на технологію OLED
|Тепер шкарпетки не зникнуть: Haier представила першу у світі пральну машину з трьома барабанами
|Tesla Ілона Маска відкликала всі продані у США автомобілі Cybertruck
|Microsoft тестує функцію оцінки характеристик ПК у Windows 11
|ЄС змушує Apple відкрити сповіщення та інші функції iOS стороннім виробникам
|Elecom представила перший у світі натрій-іонній павербанк – працює до 13 років на температурах до -34°C
|Революція людиноподібних роботів ближче, ніж ви думаєте – гендиректор NVIDIA