ЛУН склав рейтинг забудовників Києва, Львова та Одеси у 2024 році

Найактивнішими забудовниками Києва, Львова та Одеси стали компанії "Інтергал-Буд", "КН РІЕЛ" та Kadorr Group відповідно. Про це йдеться у рейтингу девелоперів, підготованому ЛУН у спеціальному проєкті з медіа NV.

Найпопулярнішими забудовниками Києва стали "Інтергал-Буд", "Мартинов" та Stolitsa Group. Ці три девелопери здали 5754 квартири, що становить чверть від загальної кількості у Київському регіоні.

Також у лідерах у столиці - DIM, Атлант, КАН Девелопмент, IB Alliance, KSM-GROUP, Futura hata і Royal House. Разом ці десять компаній здали 51,8% від усіх квартир у Київському регіоні.

У Львові найдинамічнішим забудовником став "КН РІЕЛ", який у 2024 році здав 1418 квартир - майже втричі більше, ніж найближчий конкурент за цим показником - Continent.

Також у лідерах Львова опинилися Auroom, Галжитлобуд, Новий Львів, Інтергал-Буд, Парус Premium, Еко-Дім та Apartel.

Як і у Києві, ці десять компаній здали половину всіх квартир від загальної кількості у Львові та області.

В Одесі також є яскраво виражений лідер - із відривом понад удвічі від другого місця. Це Kadorr Group із 1703 квартирами, що становить майже чверть від усіх зданих в Одесі у 2024 році.

Також у десятку лідерів увійшли ЖМ Сьоме Небо, ЖК Атмосфера, Акварель, Гефест, Materik, "Пространство", Будова, Zezman, ЖК Одеські традиції.

Перші чотири забудовники рейтингу здали половину від усіх зданих квартир у регіоні.

Довідка

Рейтинг ЛУН враховував кількість зданих квартир, які зазначені у сертифікатах про введення в експлуатацію, та кількість квартир у будинках, у яких був або зараз відкритий продаж, і вони ще не здані.

В рейтингу враховувались лише житлові комплекси (ЖК), у яких є сертифікат про введення в експлуатацію, виданий із 1.01.2024 до 31.12.2024. Водночас здані котеджі та таунхауси не враховувались.